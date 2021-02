El triunfo vale un Perú en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presencia de Mango Jangle, segunda de Rainha Pioneira en el Maroñas URU G2 del 17 de enero, le da al clásico Perú un toque de real interés, ya que a falta de la mejor velocista del medio, el defensor de las sedas Hs. Phillipson se convierte en el gran candidato. En nuestro medio se ha lucido en los tiros que más le apetecen (1200 y 1400), pero para decir presente en las justas de Reyes, el de Soares bajó distancia a recorrer y se ha convertido en veloz de nota.



Tras ganar dos corto metrajes, se presentó en el demorado Maroñas para acortar ventajas de mitad de recta a finalización de la prueba y llegar a dos largos de la ganadora. En esta ocasión, la prueba tiene 100 metros más a recorrer, lo cual le viene de perillas al hijo de Cape Town, ya que se puede acomodar mejor (larga por flanco externo) y poder desarrollar su atropellada sobre los umbrales del espejo. Llevará los boletos y el voto de Ovación.



Difícil fue seleccionar al enemigo de la página. El voto recayó sobre un Draco que supo lucirse en albores de su campaña, llegar cerca en clásicos de dos y tres años, no tener un buen Jockey Club pero sí un buen regreso a las pistas en prueba de condición sobre misma distancia a recorrer hoy a las 20:05 horas. Larga adentro, quizás no sea lo mejor, pero si encuentra terreno fértil desde los 400, el del Etiqueta Preta está pronto para ubicarse a tope de marcador para llevarse su primera presea clásica.



Similar concepto de enemigo (completa la triple fórmula), para el norteño Special Energy, que fue tercero en el Maroñas y así como a Mango Jangle le viene bien la cuadra de extensión, también le cae al de la dupla de Pablo Rodríguez y Germán González.



Cuesta dejar a la interminable Sub Princess fuera de la triple, que vuelve a las lides tras cinco meses sin vestir la de colores. Si la del Fair Play tiene una de sus mejores tardes, hay que bajar "uno cuatro" para ganar, la carrera es una incógnita de aquellas. A ella se le suman Pluralismo, Homeu y Noidea Day que no serán figuras decorativas, en una carrera que pinta ser intensa de principio a fin.



ALVAREZ.

​Detuvo el reloj en 1´27”69 para obtener la tercera del programa.

Con diez carreras comunes, la recaudación en Maroñas en promedio por carrera fue de buena hacia arriba: ascendió a 636 mil pesos.

A nivel de profesionales se dieron triunfos de duplas que vienen a más tanto en Maroñas como en Las Piedras. Federico Píriz y Juliano Viana inauguraron jornada. La familia Píriz se lució con un muy buen caballo de pistas como lo es Álvarez (Honour and Glory y Next Girl), que tiene por delante una buena campaña de pistas. Acto seguido visitaron el podio el binomio de César Ibáñez y Héctor Bacigalupi, que logró dos victorias con Free Sugar en menos de un mes.

Otro al que le cupo destaque fue a Martín Dávila, que estuvo muy atento con Magallanes en la quinta. El aprendiz Álvaro Brun sigue demostrando en los últimos meses que sigue avanzando en la difícil profesión de jockey.

En las de cierre, Carlos Méndez y Feliciano Cabrera lograron buen triunfo con Cebolla Siete, mientras que lograron victorias también Damián de Arrascaeta, Luis Cáceres, mientras que la Doble Final fue para D. Píriz y Y. Pereira.