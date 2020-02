Triunfo de Vacation Camp en el Ramponi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con muy buena conducción de Eric Acosta, la tres años Vacation Camp se adjudicó el handicap especial Andrés Ramponi Lorda disputado en la víspera en Maroñas. La pupila de Gustavo Acosta hizo valer la escala de peso haciéndole sentir el plomo a sus rivales durante todo el trayecto. A pesar de que no vino en extrema delantera, la defensora de las sedas El Comerciante dominó en los doscientos finales para llegar con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre Julivana, que se la hizo difícil a la pedrense. Fue tercera Sassy Gold delante de Flora Gambo’a -que en la entrada al derecho final venía lejos- y de Superticiosa, que tuvo problemas de tránsito en albores de competencia.



La ganadora estampó buenos 1’09”17 para recorrer las 12 cuadras para llegar a su cuarta victoria, tercero en Maroñas y primero de corte mayor. Con su victoria hizo coincidir debut en grama con podio.



La carrera tuvo un ritmo violento desde apertura de gateras, Spettacolare y Sassy Gold picaron en punta, recorridas 2 cuadras la del Duplo Ouro tomó la vanguardia seguida por My, Sassy Gold, Julivana, Vacation Camp, La Almudena, Luna Baluna, Opera Cat, Pepenadora, dejando en retaguardia a Flora Gambo’a y Superticiosa junto a Exportacao.



Cuando entraron a la recta de tribunas, Spettacolare mantenía ventajas sobre My, Sassy Gold, Vacation Camp y Julivana. Las dos pedrenses, en los 300 fueron en busca de Sassy Gold que se había adueñado de la punta, Eric Acosta por flanco interno mientras que Juan de Leivas descontaba por el externo.



En los 150, Vacation Camp se va en busca del triunfo que lo logra de forma corta pero neta, la foto, viajó al pedrense.