Triunfo de Sub Mambo en el canario

Con soberbia conducción de Federico Fabián Píriz, el veterano Sub Mambo se vino de gateras al disco en el Preferencial Declaratoria de la Independencia disputado este domingo en el hipódromo Las Piedras.

El defensor de las sedas El Herrero movió, desde albores de contienda, junto a Hummer y Sobreviví; en plena bajada saltaron a buscarlo los más apostados Bravo Guerrero y Bluleibel, ambos vieron cómo el descendiente de Subordination volvía a tomar las riendas del Preferencial para llegar a la meta con diez cuerpos delante de Bluleibel que fue escolta, llegó en tercer puesto Bravo Guerrero en bandera verde, clausuró el rentado Hummer a tres cuerpos.

El ganador detuvo relojes en 2’12”87.

ANTONIO MARSIGLIA. Ante una gran cantidad de público, en el hipódromo Real de San Carlos de Colonia, se disputó ayer la final del Torneo Antonio Marsiglia sobre el kilómetro. El oriundo de Maroñas -clasificado en el hipódromo Las Piedras-Invasive Grass, derrotó en ajustado final a quién hizo la punta desde inicio de competencia, Don Pedro.

Carlos Sebastián Méndez tuvo que pedirle hasta la última gota al pupilo de Feliciano Cabrera para derrotar al clasificado por Melo, que cedió solo a metros de la sentencia.

La sentencia fue de 3/4 de cuerpo a favor del Bluegrass Cat que se llevó 240 mil pesos para las arcas de los entusiastas colores del Don Gerva.

Quedó en tercer lugar Bobby Secret, llegó cuarto Arre Condorito.

TORNEO. Comienza un nuevo torneo en los hipódromos del interior, la distancia será de 1.300 metros con una bolsa a repartir de 130.000 mil pesos. La condición es para todo ejemplar tres años, debutantes y perdedores, que no hayan ocupado marcador rentado en Maroñas o en Las Piedras. La competencia se dará llena con seis y se exigirá una participación mínima y efectiva de seis ejemplares en partidores para dar por válida la clasificatoria. De lo contrario, la prueba se podrá realizar, pero no tendrá carácter ni efecto clasificatorio.

En ese caso corresponderá el pago de Bolsa de acuerdo a lo establecido en los Convenios SINT vigentes. En el caso de Salto la Bolsa de Premios será responsabilidad del Jockey Club de Salto, el peso será de 55.500 y 53.500 kilos para machos y hembras respectivamente. Clasifican a la final: en forma directa, quienes obtengan el primer y segundo puesto en las competencias clasificatorias válidas, a ellos posteriormente se agregarán los clasificados por puntaje hasta completar gatera de 14 partidores. Quienes resulten en tercer y cuarto puesto en las pruebas clasificatorias válidas obtendrán cinco y tres puntos.

Las pruebas es con Control Antidoping al primero y segundo, con cero sustancia.

El calendario es el siguiente: 15 de septiembre, Salto; 20 de septiembre, Florida; 28 de septiembre, Melo; 5 de octubre, Colonia; y 12 de octubre en Paysandú. Regirá el Reglamento del SINT, los clasificados en forma directa no podrán anotar para las siguientes fechas de la serie. Los mismos quedarán liberados para poder anotar en cualquier otra competencia y en el hipódromo que sus responsables decidan.

La final de la serie se realizará en el Hipódromo San Félix el 2 de noviembre sobre 1.300 metros con 230 mil pesos en premios para los ejemplares clasificados, la DGC abonará los fletes de los animales a participar.

TORNEO PABLO FALERO. Va sobre una distancia de 1500 metros con una bolsa de 200 mil pesos bajo el reglamento del hipódromo Las Piedras.

La condición es para todo ejemplar tres años y más edad que no hayan sido ganadores de competencias clásicas en Maroñas o en Las Piedras en los últimos 18 meses.

La competencia se dará llena con seis y se exigirá una participación mínima y efectiva de seis ejemplares en partidores para dar por válida la clasificatoria.

Clasifican a la final en forma directa quienes obtengan el primer y segundo puesto en las competencias clasificatorias válidas, los cuales asumen desde ese momento su compromiso de participación en la final del torneo.

Prueba con Control Antidoping al primero y segundo. El calendario: 15 de septiembre en Salto; 20 de septiembre en Florida; 28 de septiembre en Melo; 5 de octubre en Colonia; 12 de octubre en Paysandú y 19 de octubre (Las Piedras). La final será el 15 de noviembre.