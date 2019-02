Fue triunfo de Little Leca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los kilos son medallas en una carrera de handicap. En el Preferencial Vibrado disputado en la víspera en Las Piedras fue Pretor do Sul quien cargó con los kilos, su campaña así lo marcaba mientras que el cuatro años Little Leca se presentaba a la justa con una cartilla respetable, pero lejos de los kilates del defensor del Bage do Sul.



La diferencia de 10 kilos, una muy buena presentación del zaino por parte de Soares y el poder locomotivo del defensor del Phillipson hicieron que Little Leca fuera, desde la entrada a la recta hasta el disco, muy superior a sus rivales de turno. Su jockey lo ubicó detrás de los punteros Lazaro Ma, Pretor do Sul y Sub Mambo, en plena bajada quedó a tiro de los mismos, en el giro del último codo y entrados a la recta Deividi Gaier apretó el acelerador de Little Leca para obtener amplio triunfo sobre Pretor do Sul que llegó a varios en 1’55”08. Fue 3º Nedway.