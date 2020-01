Triple empate en la premiación de Londres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la ciudad de Londres, autoridades de la IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) y la compañía Longines realizaron la ceremonia de premiación del mejor caballo y de la mejor carrera del año 2019.



En el rating de mejor caballo, en el podio hubo triple empate, con 128 libras igualaron los británicos Crystal Ocean, Enable y Waldgeist quedando a una sola libra Beauty Generation de Nueva Zelandia.



Crystal Ocean fue ganador de Prince of Wale’s Stakes, G1 en donde Waldgeist arribó en tercer lugar, Enable derrotó en ajustado final a Crystal Ocean en el King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes G1 mientras que Waldgeist llegó entercer lugar.



La revancha para Waldgesit llegó en el Qatar Prix de L’Arc de Triomhe, G1.



Vino Roso, ganador en la Breeders quedó en 5° lugar y la australiana Winx en 9°.



El rating de Longines, alrededor del mundo tiene a 296 caballos, entrenados en 17 diferentes países que llegeron o superaronn las 115 libras de rating, la marca mínima esperada para estar en la elite del turf mundial.



El Arco de Triunfo disputado en el mítico e histórico hipódromo de Longchamps en el pasado mes de octubre fue nominado por cuarta vez consecutiva como la mejor carrera del 2019.