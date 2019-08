La Triple Corona da inicio el sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con jornadas en Maroñas los días viernes y sábado y dominical en Las Piedras, ya quedaron confeccionados los programas del fin de semana que tendrán como epicentro las grandes Pollas de Potrancas y Potrillos, inicio de la Triple Corona 2019.

En jornada de viernes se disputarán 10 pruebas mientras que la sabatina entrega quince contiendas, en 5º término se corre el clásico Las Piedras sobre arena y 2200 metros que tiene siete postulantes al éxito. Acto seguido se corre la Polla de potrancas con once féminas en gateras, acto seguido, sobre 12 cuadras en verde se disputa el handicap especial México donde anotaron once ejemplares. La Polla de Potrillos tiene 15 aspirantes a podio y primer gema de Triple Corona. Abre sabatina competencia de caballos árabes.

En jornada de domingo el circo pedrense abre sus puertas con 9 pruebas, la base es el Centro Comercial e Industrial de las Piedras.

En la previa del sorteo, Javier Cha dio detalles del Torneo Pablo Falero que iniciará en Salto el 15 de septiembre y continuará clasificando para la final en Florida, Melo, Colonia, Paysandu y Las Piedras con final en el hipódromo Irineo Leguisamo de Florida el 15 de noviembre. En las clasificatorias, la bolsa será de 200 mil pesos, en la final asciende a 350 mil. Todas las carreras van sobre kilómetro y medio.

El sorteo comenzó con ellas, por orden de aparición de nombres, así seleccionaron cajones de partida, Que Felicidad (11), La Almudena (8), Edulcorada (9), Victoriana (10), Guajuvira (7), Flor Real (1), Blossom (6), Aluzia (5), Maravilla Fever (4) y Algecira Fever (3). Al no estar presentes sus responsables, Nothing Hill LP, seleccionada en segundo lugar quedó en gatera dos de partida. A no ser Cristian Pérez que eligió andarivel externo, el resto de los profesionales, eligieron partidores externos.

En la Polla de Potrillos, Copa Red Pagos, el elegir por fuera no fue la excepción, aquí el orden de salida del bolillero y gateras seleccionadas. Miltitoplp (8), Glorioso Quality (13), Ajuste Fiscal (15), Lamborghini (14), Alto Voltage (12), Laercio (11), Es Fever (10), hasta aquí quedaban las 6 gateras exteriores ocupadas. Luego tomaron opción, Cape Bon (7), Rojokongo (3), Soy Impostor (9), General Bryan (6), Pluralismo (1), Hello-Goodbye (4), Trancaferro (5) y por último fue el turno de Belo Palpite que larga de gatera interna, lugar dos.

Las puertas del hipódromo el próximo sábado abren 13:45 ya que la primera se estima largue a las 14:30 horas.

Amén de las 15 carreras, 11 condicionales, 3 clásicas y un especial, el público podrá disfrutar de una feria de artesanos, diferentes puestos de gastronomía, un festival de los ya clásicos Food Trucks, se podrá disfrutar de un concurso de Stand Up, de músicos itinerantes y actividades preparadas para los mas chicos.



Opiniones



Vine de correr hace 15 días, tiene una pasada cómoda. A Cape Bon no le gusta venir entre las patas de los caballos, pero cuando agarra lugar, corre” G. Vergara



Blossom llega impecable, siguió sana después de la carrera que ganó. El floreo fue liviano y en la partida del domingo anduvo, bien de bien”.

Pedro Robaina



Ambos, Flor Real y Soy Impostor llegan bien a la carrera. Las dos partidas fueron buenas, venimos bien encaminados. El potrillo no ha dado todo aún” C. Pérez



Con Glorioso Quality, estamos en carrera. Llega bien a la Polla, el sábado pasado pasó 1400 en 1´33” en un trabajo de mantenimiento, está pronto”. A. Perdomo.



Emociona desde la compra del potrillo

La lista de los triple coronados se inicia en 1913 con Ricaurte y lo sigue la única potranca que logró tan importante distinción, Verona. En 1915, la defensora del “Imperio” logró la Triple Corona. Tras ella, cruzaron primeros en Polla, Jockey Club y Nacional, en 1917 Benz, en 1919 Liniers, en el 23 fue turno de Sisley, en 1926 Liniers y el año siguiente Marquito con la monta de Félix A. Gómez.

El nacido en el haras Nacional, Zorzalero fue el campeón del 32 y seis años mas tarde fue el petiso sin par, Romántico, nacido en el “Casupá” quien logró las tres gemas en Ituzaingo. Alberto Milia presentó a Lord Coty en 1943 con gloria de triple corona, en 1949 y 1951 el haras Nacional da a Luzeiro y Bizancio.

En 1954 las sedas del General Rivera tuvieron podio en los tres eslabones con Scooter nacido en el Atahualpa. La dupla de Ignacio Rijo e Isaúl Rey fueron artífices de la consagración de Zumbador, para darle al haras Nacional otro galardón. El hoy cuidador Alcides Perdomo con H. Marinho fueron los responsables del crack Locoloco en 1962. Nueve años después, el crack Chocón, con Walter Báez en sus cruces y don Pablo Gelsi batieron en las tres gemas a Santoto para obtener la Triple Corona.

En 1977 fue Hampstead con Mario Gonzalez en su silla bajo la égida de “Lito” Rodríguez, ambos repitieron con Monacilio. En 1988 fue turno de Amodeo con la guía de Mario Rodríguez y al cuidado de Luis Soria y en el viejo Maroñas, el último fue Parsuphal. Desde la reapertura, fueron cracks Invasor y Sir Fever.