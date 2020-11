Tres con mira a Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los tres clásicos a disputarse hoy en Maroñas marcan las gateras del Mitin de Reyes. Es que la milla y los 2400 metros del Piñeyrúa y Ramírez, respectivamente, y los dos kilómetros del Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle, tendrán como firmes animadores del Sloop - Bizancio, Estímulo y Comparación que van hoy en 2º, 5º y 6º término de la reunión en el Jerárquico.



La yunta del Hs. Old Friends -Aero Trem y Al Mare - son firmes candidatos al casillero mayor de la milla, el Shangai Bobby esperando la nominación desde Dubai y el Vettori vendrán a la expectativa en una carrera que se moverá desde el vamos. Y será el ascendente Folk Honour el que saltará de los partidores para hacer valer sus velocidades desde albores de contienda. Viene de buenas perfomances, victorias en el pedrense y buenas actuaciones frente a los mejores en la distancia.



Varios se suman a la lista de posibles definidores, Sub Manner, Larravide, Duro de Matar y Great Spirit en carrera que tendrá parciales violentos y guarismo final que bien puede ser de muy bueno para arriba.



El Estímulo G2 es carrera con media docena de chances a la victoria en donde se hizo difícil la elección a quien encabezaba la triple fórmula de la prueba. El voto recayó en la mejor potranca de la actualidad, Instamancha que enfrenta por vez primera a las mayores luego de obtener Polla y Selección. Algecira Fever perdió algún punto en el ranking de yeguas adultas en sus últimas intervenciones, vuelve con cambio de monta y es la enemiga mientras que Sentimental, que prepara baterías para defender su título el seis de enero, va en calidad de sorpresa. Quedan fuera de la triple, New Julia, que supo obtener estelar sobre "milocho", Villa D’Este, que llega tras tres triunfos de alta factura y la buena de Blossom, que en todas corre bien. Carrera para ver y disfrutar, que tendrá revancha el día de reyes.



El Comparación G2 presenta a varios que ya tienen asegurada gatera en la carrera más importante del calendario hípico nacional. No siempre, el primer clásico que compara a mayores y potrillos en larga distancia, marca el Ramírez, pero indica al ganador como uno de los candidatos a la herradura de rosas del seis de enero. Olympic Harvard, ganador de varias batallas en esta categoría es el elegido, el potrillo Al Fin su enemigo y Bobby Q, con cambio de guía, la sorpresa quedando fuera de la triple Atlético el Culano. Tanto el del Bage do Sul como Emperor Hulk, Leopardo Real y El Curato tienen tabuladas y pueden llegar a definir la carrera que larga a las 16:30 hs.



FRANCIA. El cortometraje sabatino fue para Mango Jangle. El del Phillipson derrotó a Suprema D’Or en valiosos 57”94, fue tercero Belo Palpite y cuarto Golden Boy, a medio, medio y un cuerpo respectivamente.