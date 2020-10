Tres van por el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hipódromo Nacional de Maroñas tendrá nueve competencias esta tarde a partir de las 12:30. Baja anotación genera una reunión con una carrera menos de la norma en estas épocas de crisis sanitaria. Además los lotes son chicos, solo dos carreras tendrán mas de ocho participantes. Y si un grupo es pequeño es justamente el que dará forma al clásico de la reunión, el Suprema Corte de Justicia. Sobre arena en 1500 metros se medirán tres participantes, Que Felicidad, Found Paulina y Simple y Genial.



Esta última es a nuestro juicio la favorita de la contienda. Si bien es con cinco años la más veterana del lote es también la de mejor presente. Apenas corrió 10 veces en las que ha sumado seis impactos y cuatro segundos puestos. Está siempre en la definición y esta por supuesto no será la excepción. Viene de escoltar la semana pasada a Villa D’ Este en carrera mucho más exigente que esta en la que por ejemplo se adelantó a Blossom. Previo a ello se había quedado con un handicap especial. Con todos estos antecedentes cuesta encontrarle una contra a la hija de First American que será conducida por Carlos Alex Vigil. Pero más allá de sus pergaminos, no es una fija.



Su principal enemiga es la tordilla Que Felicidad. Hace una mes ganó el clásico Uruguay (G3) en muy buena forma pero sobre césped. Falló luego en carrera ganada por Sentimental y ahora buscará la recuperación, es una yegua que hizo el cambio de las cortas a las de media distancia, donde parece tener su mejor rendimiento, hay que ver si lo puede replicar en arena.



El lote lo cierra Found Paulina, la Brujo de Olleros vivió su mejor momento hace exactamente un año cuando ganó el Sarandí (G3) y luego fue escolta nada menos que en el Selección (G1). Pero tras ello no ha vuelto al triunfo. En esta temporada corrió cuatro veces sin chapear ni en el Ciudad de Montevideo ni en ninguno de los otros dos clásicos que corrió. Viene de ser sexta en su categoría condicional, veremos si en un lote reducido puede encontrar de la mano de Javier Emanuel Pérez el camino de la recuperación.



Simple y Genial tiene su primer clásico a disposición, estará en ella conseguirlo, sus rivales harán lo posible por impedirlo.