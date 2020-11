Tres Botas fue mucho más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que se abrieron los partidores en el palo de los 1400 metros la defensora del stud Mocambu tomó la punta e hizo pesar el trámite de carrera a sus rivales. Aprovechando la largada interior y la buena suelta su jinete Nicol Romero no quiso dejar nada librado al azar. La única que se animó a seguirla de cerca es otra a la que le gusta correr en el fuego de la carrera, su hermana paterna Lady Drink. En el opuesto las separaba medio cuerpo mientras dos cuerpos más atrás peleaban por el tercer lugar Rhena y Vanguardia dejando quinta a Alkida mientras cerraban a varios cuerpos La Diez y E Vita. Al pisar la recta final la puntera se escapó con facilidad de Lady Drink mientras que la única que descontaba era Vanguardia, cargó fuerte la del stud Mustafa pero Tres Botas estaba muy sólida adelante y su triunfo no corrió peligro en ningún momento. Cruzó el disco con 3 ½ cuerpos de ventaja al cabo de 1.26.79 para las 14 cuadras. Buena muestra de Vanguardia al ser escolta en su primera vez en la media distancia. Excelente demostración para la ganadora que se perfila como una de las grandes animadoras que tendrá el proceso selectivo canario. Nicol Romero y Néstor Chávez se unieron en el triunfo.





VIAJE CONFIRMADO. Ajuste Fiscal tendrá compañía en su viaje a Dubai a inicios de diciembre, irá junto a Trancaferro y junto a El Patiriota, el reciente ganador del Gran Premio Nacional (Uru G1). Apunta alto De La Pomme al llevar a sus dos mejores exponentes a competir al Carnival de Dubai. Antonio Cintra irá con sus caballos en busca de dejar en alto a nuestro turf.





EDINSON RODRÍGUEZ. Nuestro compatriota tuvo otro gran viernes en Bahrein. Se llevó el triunfo en la última carrera de la reunión al imponerse por varios cuerpos sobre 1800 metros junto a The Emperor Within. Además sumó un segundo y un cuarto puesto. En tanto Carlos Bueno participó de dos competencias alcanzando un tercer puesto.