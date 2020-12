Tres Botas y Bang Bang Boom a tope en Las Piedras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Hipódromo Las Piedras se disputaron las grandes previas de las diferentes Pollas que darán puntapié inicial a la Triple Corona canaria el próximo 8 de enero. Tanto Tres Botas como Bang Bang Boom lograron buenos triunfos en el Producción Nacional y Ensayo respectivamente quedando prontos para la primera semana de enero cuando, sobre misma distancias, se corran las Pollas pedrenses.



En tercer término de la jornada de viernes se disputó el clásico de ellas, apenas el starter dio orden de largada fue Tres Botas en busca de la vanguardia. Recorridas dos cuadras quedaron como perseguidoras Vanguardia y Calpurnia dejando en retaguardia a Fly Away y Rhena. Ya en plena recta paralela a Camino América, la del Mocambu tomó ventajas, fue Vanguardia la que quedó de escolta dejando a Calpurnia y Fly Away en cercano tercer puesto. Apenas entradas en la bajada, la pupila de Néstor Chávez mantenía sin problemas la punta de la contienda, Calpurnia intentaba descontar al igual que Vanguardia.



Antes de entrar a la corta recta del limítrofe, Nicol Romero movió a la Trinniberg, ni Calpurnia ni Vanguardia pusieron en aprietos a Tres Botas que llegó con varios cuerpos de ventaja al disco. Fue escolta Calpurnia en 1’32”67 quedando tercera Vanguardia a cuatro largos, cerraron el semáforo Rhena y Fly Away.



En el Ensayo, Bang Bang Boom salió disparado de gateras, tal es su costumbre tomó ventajas antes de salir del boquerón, Marco Aurelio y Gran Mascherano quedaron como escoltas dejando detrás a Moncalieri y Un Run Run. En recta opuesta el pupilo de Antonio Cintra comandaba la contienda a voluntad, pasó los primeros 400 en 23”30 siempre seguido por Gran Mascherano y Marco Aurelio, por dentro movía Moncalieri y por fuera Un Run Run quedando a la expectativa Fargo, Keep Celebre y Corporativo.



Ya en la bajada el del Viejo Leo conservaba ventajas, en la bajada Un Run Run, por flanco externo se se ponía en carrera, por dentro quedaban Marco Aurelio y Gran Mascherano. Antes de girar el codo, Bang Bang Boom era el líder, a falta de 250 para la sentencia comenzaban a descontar, Moncalieri pegado a las tablas, Keep Celebre y Un Run Run por fuera. El disco encontró a Bang Bang Boom con cuerpo de ventaja sobre Keep Celebre. Fue tercero Un Run Run al hocico y cuarto arribó Moncalieri.