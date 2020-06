Trancaferro: El Alcorano se llevó la Campeones Classic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

E l triunfo de Ilustre Posse fue de gateras al disco ya que el descendiente de Posse tomó la vanguardia apenas abiertos los partidores y se vino hasta la llegada en muy buenos 57”78 con guía de Nicol Romero y cuidado de Néstor Chávez. El defensor del Joaquín, Rocío y Nicolás aventajó por tres cuerpos y medio a Lady Drink que dejó tercero a Mr. Moga.



En el Fillies la potranca Astrid apabulló a sus rivales en más que excelentes 1’23”35 para darle doblete a Nicol Romero. Presentada por Mariano Muñoz (CC) la defensora de Los Cuervos llegó con varios cuerpos a sentencia, fueron escoltas a de Orleans y Mystique a varios.

En el Juvenile el favorito Sócrates puso todo para aventajar a un Mourinho que se la hizo difícil al Honour and Glory que puso el hocico para derrotar al Invasor. El del Uruimporta no mostró indocilidades y ganó con lo justo, fue tercero Moncalieri.



Sobre grama se disputó la Mile con muy buen triunfo de Larravide (Invasor) que se vino de cajones al espejo. El pupilo de Juliano Viana con guía de Federico Piriz llegó con cuatro cuerpos de ventaja sobre Atlético el Culano, al hocico llegó tercero Decisivo Boy.

Tras seis meses en boxes la excelente Algecira Fever se llevó el clásico Distaff de Campeones al derrotar por cuarto de cuerpo y cuarto de cuerpo a la Yunta uno compuesta por Rápida Agnes y La Maestranza que se la hicieron difícil a la defensora del stud Tres Árboles. En 1’50”02 la hija de Texas Fever vuelve al pedestal de número uno entre las de su sexo. Llego cuarta Blossom.



A continuación se corrió la Campeones Classic, a gatera llena con pingos de valía sobre dos kilómetros. El ganador del derby pedrense, Trancaferro, ganó de forma inobjetable, por varios cuerpos en una carrera que se hizo tramposa en la primera partida - salieron en 50”13 para recorrer las primeras ocho cuadras con ejemplares que no se vieron en delantera haciendo trizas el teletimer. Fueron Atammuz y Alvarez los que hicieron le desgaste seguidos por Trancaferro, Noidea Day, Un Ser Superior y Blueleibel. Hasta que llegaron a Villa Violeta, la carrera no tuvo variantes, a metros de entrar al codo venían muchos de los que definieron en compacto lote. En los 400 Trancaferro quedó al lado de Alvarez, Noidea Day no avanzaba lo esperado, Un Ser Superior acortaba distancias y desde mitad de lote, con contratiempos buscaba línea El Curato. De 250 a la línea fue todo para el defensor del Bage do Sul que dominó netamente la carrera mejor dotada de la Serie. Llegó con cinco largos y medio delante de Un Ser Superior, a 1/2 pescuezo fue tercero Alvarez y a 3/4 de cuerpo en empate llegaron Noidea Day y El Curato.

Al cierre gran triunfo de Sub Manner con Damián de Arrascaeta que lo trajo, al pupilo de Bonacci en retaguardia para desempeñar estupenda atropellada para derrotar a Pluralismo en 1’10”58.