Todos los detalles del Ramírez 2021

En la mañana del miércoles se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa en donde las autoridades contaron los detalles para el Ramírez que se viene el próximo domingo. Además, realizaron una evaluación del caótico 2020.







Gustavo Anselmi: “lo primero que quiero es transmitir el saludo y la alegría del presidente de la República por el retorno de la actualidad, alegría que compartimos desde la Dirección de Casinos. Tras el rápido retorno en mayo se realizó un muy buen protocolo que permitió terminar el 2020 con más de 1100 carreras. Se distribuyeron casi 2 millones de dólares entre los profesionales del turf y todo sin tener ningún tipo de observación de nuestro protocolo por parte de las autoridades. Entiendo que los meses de actividad en pandemia fueron un éxito. El 16 de diciembre hubo una decisión del presidente de la República de cortar los espectáculos públicos y el turf quedó dentro de ello. Hoy hay apoyo para reiniciar la actividad pese a que las condiciones sanitarias actuales son muy difíciles. El muy buen plan del 2020 nos permitió llegar a 2021 con un premio hípico suficiente para poder desarrollar en la temporada que comienza 1100 carreras en Maroñas, cerca de 500 en Las Piedras y una reunión por semana del Sint. Durante 2020 si bien tuvimos menos carreras se apostó igual, para la DGC queda claro que Maroñas debe correr sábado y domingo y Las Piedras correr de forma independiente del Sint. Para 2021 tenemos muchos desafíos, el más importante es el premio hípico, que está asegurado para este año, pero tiene un problema. Los casinos en agosto comenzaron muy bien pero ahora se ve una merma de recaudación y si esto continúa va a afectar al premio del 2022. Por lo tanto, hay que trabajar en buscar nuevos recursos”.







Pablo Piacenza: “En lo personal quiero referirme a detalles de la reunión y a lo que sucedió cuando se detuvo la actividad hípica. El lunes pasado tuvimos más de 800 anotados por lo que para contemplar a todos hicimos una reunión extra este fin de semana y por eso tendremos cuatro días de actividad. El 17 de enero se completaron los cuatro clásicos con muy buen nivel de caballos, es un día clave porque se corren los dos únicos Grupo 1 internacionales de Maroñas. S. En Las Piedras comienza la Triple Corona por lo que la de mañana es una reunión muy interesante. Quiero recalcar que pese a los problemas que atraviesa el país y el mundo, Uruguay ha logrado mantener la escala de premios lo cual es algo notable”.







Horacio Ramos: “Voy a repasar lo central del próximo 17 de enero. Lo primero es que es una alegría llegar al mismo. El ingreso será a partir de 12:20, todo el mundo pasará por los controles del portón 4. El uso de tapabocas es obligatorio en toda la jornada. Se debe mantener el distanciamiento social, debemos marcar el ejemplo. En cuanto a apuestas van a haber varios pozos acumulados que sumados superan el 1.2 millones de pesos. La base de las apuestas es la de todas las reuniones, esta vez no se incrementa como suele hacerse normalmente en los Ramírez. Se mejoró el ancho de banda cinco veces y se amplio un 50% los puestos de call center, por lo que podremos recibir apuestas de un gran público. En cuanto al juego estimamos unos 22 millones de pesos”.





No viene al Ramírez Moet Mix



Se fue atrasando la partida del potrillo argentino hasta que en la tarde del miércoles se complicó del todo. El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) no permitió la salida de la Argentina al caballo. Al momento de escribir estas páginas el entrenador Roberto Pellegatta no tenía claros los motivos por los que no lo dejaron salir. Lo cierto es que la logística para traerlo era muy compleja, incluso sin este problema. Recordemos que al estar cerradas las fronteras no podían viajar los profesionales. Con esta baja correrá Miterrand que será pilotado por Carlos Méndez. Federico Piriz podría tener lugar si ingresa Un Ser Superior, ahora el primer suplente.