Tetaze se quedó con el Latinoamericano del virus

Gustavo Calvente se bajó del ganador de la edición 36 del Longines Gran Premio Latinoamericano (G1) muy emocionado y no era para menos. Le dedicó el triunfo a su abuelo y confirmó, al regreso del podio, que el defensor del stud Egalite 9 es un gran caballo. El hijo de Equal Stripes lo demostró en la pista que se encontraba muy pesada tras las copiosas lluvias. Le tiró dos cuerpos al tordillo del Parque Patricios para coronarse como el mejor equino de la región.



Nuestro Ajuste Fiscal corrió de magnífica forma, llegó en quinto lugar a cinco cuerpos y cuarto del ganador. Cumplió Héctor Fabián Lazo las instrucciones al pie de la letra, saltó bien, quedó al lado de Miriñaque, que era su rival de referencia, pero perdió pie de los mildos a los ocho según palabras de su jockey quién pudo ponerlo a correr en mitad de recta para llegar cerca de los que definieron y delante de varios que llegaron con más “mentas” que el hijo de Ioya Bigtime.



La carrera tuvo en el ganador del Pellegirni, Nao da Mais a su puntero, seguido por Imperador, Master Piece, Pinball Wizard, Radagast y Tetaze mientras que Ajuste se acomodaba ganado a dos rivales a las grupas dé Miriñaque.



En pleno codo, el nuestro perdió pie, y quedó detrás de un compacto bloque de caballos, cuando dejaron el codo y entraron en la recta final, el puntero comenzó a buscar flanco externo y se llevó consigo a Imperador restando chance al buen hijo de Treasure Beach, quien aprovechó la situación fue Pimpers Paradise que domina la carrera pero no puede con las cargas del ganador Tetaze y de Miriñaque que ocuparon los puestos más altos del marcador, fue tercero a un cuerpo Pimpers Paradise relegando a Ajuste Fiscal al quinto puesto delante de Imperador. Nao da Mais (cuarto) fue distanciado a favor de Imperador que cerró chapas.



En un Latino sin público, con el virus rondando el hipódromo, la carrera tuvo increíbles facetas, fue muy extraño que una carrera de esta magnitud se corriera sin público en un hipódromo que además es enorme, pero esa es la realidad de estos días. Al menos se corrió y el triunfo de Tetaze fue incuestionable .



Par a el turf argentino fue la sexta victoria en el Latino y la tercera en cuatro años luego de haber estado 11 años sin ganar.



Como locales llevaban cuatro ediciones y 15 años sin triunfos desde que Don Incauto ganara en esta misma pista en 2005. Esta vez fue completo, porque fueron primero y segundo con dos potrillos de gran presente y promisorio futuro.



Ajuste Fiscal tuvo una buena carrera



El crédito uruguayo cumplió una excelente actuación en el Gran Premio Latinoamericano (G1). Tras ser sexto en la pista finalizó quinto al ganar una posición. Ante 16 rivales, corriendo por primera vez fuera de fronteras, en una pista alterada por la lluvia y con problemas de tráfico, sin dudas lo hecho por el nacido en el haras La Concordia es muy bueno. Este era un Latino muy fuerte y por ejemplo la delegación argentina era lo mejor de su turf, un turf que como sabemos es muy fuerte.



En pleno codo no eran buenas las sensaciones que dejaba Ajuste Fiscal, venía entre los últimos y con poca acción, pero luego en la recta corrió con mucha fuerza y ganó gran cantidad de posiciones.



Para saber como fue el desarrollo conversamos con Héctor Fabián Lazo: “nos perjudicó la cancha, estaba muy brava sobre todo en el codo, de los 1200 a los 750. Ese tramo le costó un montón. La recta es larga y complicada pero se fue acomodando poco a poco y terminó con mucha fuerza. Corrió muy bien, nos dejó conformes y estoy seguro que de haber corrido en pista seca habría llegado mucho mas cerca”.



Uruguay estuvo muy bien representado en un Latino muy especial.