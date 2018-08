Los Teeth of the Dog son destacados

Con 11 ejemplares en pista, en 8º término de la reunión dominical se disputa el clásico F. Etcheverry Vidal



1. Fortinero (Mogador). Yair Pereira. Con nueve corridas, en condicionales y dos triunfos salta a lides estelares. Es, un puede ser. 7



1A. Riki (Mogador). Héctor Lazo. Con seis años a cuestas, 35 corridas y siete ganadas entre Las Piedras y Maroñas, sabe el del “María de Lourdes” de muy buenas y de las otras. Si está en su día, Ojo. 8



2. The Dancer (Fund of Funds). Everton Rodrigues. De corta pero buena campaña, tiene 10 corridas, un Preferencial canario en su haber mas 3 ganadas en el Jerárquico. A tener en cuenta. 8



3. Gallium (Ecclesiastic). He ber Eugui. Con 4 años solo entró a la pista con la de colores en seis oportunidades con dos podios. Es un lance. 7



4. El Congreso (Hertal). Erik Acosta. El veterano del “Dale le Digo” corrió en 80 ocasiones logrando 10 podios en el pedrense y 2 en Ituzaingo. Es brava. 6



5. Mudador. No corre



6. Ballestero (Ecclesiastic). Waldemar Maciel. El del “Walevi” corrió 15 y ganó 4, una en Las Piedras. Se le puede dar por el trámite. 7



8. Dog Halo (Teeth of the Dog). Fabio Guedes. Tiene destacada campaña en albores de la pasada temporada con 4 corridas, 4 ganadas incluyendo los clásicos Lavalleja y Juvenile de Campeones. Tras un año sin vestir la de colores, fue cuarto en el Sprint de Campeones y tercero en el clásico Reapertura. Enemigo y pico. 10



9. Dog Valiente (Teeth of the Dog). Matías Figueroa. Con 16 corridas tiene cuatro podios, tres en pruebas de condición y el clásico Sprint de Campeones. Es el pingo a ganar. Favorito. 10



9. Destacado (Benny te Bull). Luis Cáceres. Llega de Melo con buenas mentas. Es mas que bravo. 8



10. Hard Heart (Bold Start). Carlos Méndez. Con 31 corridas logró 4 éxitos, uno de ellos canario. A no descartar. 8



11. El Danzarin (Dubai Dust). Carlos Vigil. Es el mas laureado del lote, 32 en pista, 15 podios, si se acuerda, define. 9