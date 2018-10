El Tattersall, con remate de jueves

Desde este mediodía se exhiben en el Tattersall de Maroñas los 23 productos que entrarán al ring mañana para ser subastados a partir de las 19:00 horas.



Un remate en conjunto de los haras Don Alfredo, Casupá, Orilla del Monte, Los Apamates, Bettina, Las M y Santa Lucía de la Candelaria concita la atención de futuros propietarios con ejemplares de la generación 2015.



Llegan descendientes de Ecclesiastic, Posse, Honour and Glory, Curlinello, Treasure Beach, Union Avenue, Demostrado, Keep Control, Turn of the Tide, Soapy Danger, Alcorano, Ivan Denisovuch, Sol Planet y Band on the Run en madres Indygo Shiner, Demostrado, Giant’s Causeway, Grand Reward, Robin des Pins, Lizard Island, Thunder Gulch, Catcher in the Rye, Honour and Glory, Holzmesiter, Subordination, Crater, Palius, Moncarapacho, Gulpha Gorge, El Corredor e Intérprete.



Remata Oribe con financiación de Primelux, se televisa por la red de Maroñas y web del rematador.



El sábado 20, por su parte, en la Asociación Rural de Florida, la firma Abelenda pone a disposición de interesados yeguas madres, productos 2016 y destetes de diferentes haras con financiación propia y televisación por internet y Facebook.