El Tattersall en un nuevo remate

El próximo jueves a partir de las 18:30 horas los Haras El Palmar, Firmamento y El Ranchero organizan su remate primavera con 21 productos nacidos en 2016.



El remate llega luego del espléndido triunfo de La Mansa Nistel que el pasado domingo derrotara a Cibeles en los dos kilómetros del clásico Stud Book.



Animales como Muy Veloz, Bleu du Soir, Almirante, Supersticiosa, Flopeado, Che Vicky, Lawrance, Essa Fragancia, Escolaso, Esscabio, Esstadista, escabroso, Estruendo, entre varios otros nacieron y fueron criados en los prestigiosos haras que traen a ventas descendientes de Mogador, Essayons, Music Van, Sloane Avenue, Campanologist, Seattle Fitz y Van Nistelrooy en muy destacadas madres hijas de Jules, Acceptable, Mogador, Numerous, Van Nistelrooy, Parade Marshal, Honour and Glory, Now Listen, Roar of the Tiger, Dubai Dust, Magical Mile, Gulch, Northern Afleet, Emperor Jones, Footstepinthesand, Potrillon, Lockout, etc. remata Oribe con financiación de Primelux.