El fin de semana en Maroñas la dio doble alegría al jinete Everton Rodrigues, ganó su primer carrera luego de su lesión y en la víspera, con lucida tarea en lomos de Supersticiosa, logró obtener de excelente forma el clásico Pedro Indart Denis en grama.



La descendiente de Mogador vino ubicada, hasta los últimos 350 finales, en mitad de lote, momento en que Everton Rodrigues busca línea de avance por flanco externo, la cinco años, (ganadora de mil batallas) le responde al piloto para llegar al disco en primer lugar con medio largo de ventaja por sobre Mi Consentida en excelentes 1’08”83 -el récord está 57 centésimas menos- lo que resalta el triunfo de la defensora de las sedas “Pobre d’ellos” en la pista de césped de Maroñas.



Arribó en tercer lugar Lisarb, que fue firme animadora de la prueba, a cuerpo y medio de la escolta cerrando chapas rentadas Itaperuna que lidió con la defensora del “Musa” de largada a 150 finales. Quedó quinta Mi Carabela, compañera de colores de Mi Consentida que llegó en segundo puesto.



La carrera tuvo en las foráneas Itaperuna y Lisarb a sus decididas punteras seguidas por My, Lady Moscu, Mágica, Mi Carabela, Felisa mientras que Supersticiosa se ubicaba a par de cuerpos de la defensora del “Don Andrés”. Las punteras pasaron las primeras cuatro cuadras en 22”49, en plena curva las punteras corrían apareadas seguidas por Mi Carabela y Felisa con compacto lote seguidor. Al entrar a la verde recta, ni la conducida por Cáceres ni la de Lazo aflojaban en el afán de definir, desde el fondo quien se hacía ver era Supersticiosa que poco a poco comenzar acortar distancias al igual que Mi Consentida que, pegada a la empalizada, se dejaba gritar. A falta de media cuadra la pupila de Luis Signoretti domina a Lisarb e Itaperuna, se filtra por dentro la de “El Negro” que le da para ser escolta de una Supersticiosa que regresa a podio estelar con nuevos colores.



La hija de Superiora sabe de ocho triunfos en Maroñas en su extensa campaña de 38 corridas, supo ganar el Wildemauwe en 2017, el Asociación de Criadores en 2018, el Serrato el pasado año y en este 2020 gana el Indart Denis de muy buena forma estrenando colores y ya con futuro de madre en el haras Los Nenes. Aparte de sus triunfos estelares, Supersticiosa logró especiales y un triunfo en Las Piedras.







Stud Charrúa. Al cierre de la jornada fue triunfo de Loco Ivan que derrotó por dos cuerpos a Keep Down en muy buenos 1’35”28 para recorrer la milla, fue tercero Rojo Corredor a 3/4 de cuerpo cerrando el rentado Al Mare al pescuezo. Se lució en la guía Javier E. Pérez.