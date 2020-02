Ya Suman 16 gateras en próximo latino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hipódromo de Monterrico tiene a sus tres nominados para el Longines Gran Premio Latino G1 de San Isidro. Dixie Wave (Stormy Atlantic) del Doña Licha obtuvo el Baldomero Aspíllaga G3 y obtuvo una gatera en San Isidro al igual que More Than Words (More Than Ready) y Mazarin (Buenos Días). Se suman al norteño Pimper´s Paradise que es el tercer nominado de Brasil. Se anuncia que los argentinos Pinball Wizard y French Twist más el peruano Radagast pagarán los U$S 24.000 y ocuparán gatera.