Un sueño hecho realidad

Todos los medios acreditados a la 25 edición de la Dubai World Cup llegan día a día a Dubai, Meydan comienza a vivir su gran fiesta, reducida ya que no podrá entrar público el sábado al hipódromo.



Día a día la página oficial de la carrera manda información de cada uno de los caballos que van a participar de cada una de las carreras.



Antonio Cintra nos comentaba días atrás lo mismo que le declaró a fuentes oficiales “Ajuste Fiscal y El Patriota, los dos trabajaron fuerte el martes pasado, me quedé muy conforme con los dos. El trabajo de El Patriota fue un poco más suave ya que corrió hace bien poco y fue muy bueno, a Ajuste Fiscal lo tuvimos que mover un poco más ya que no corre hace un tiempo, tuvo algunos problemas y era necesario para ver como andaba. La verdad, anduvo espectacular, un trabajo que nos encantó a mí y a Vagner Leal, nos mostró que está bien. Hoy está debajo de su peso pero tenemos estos días para llevarlo despacito, entiendo que a la fecha de la carrera llegará con los diez puntos.



Ambos caballos no hacen partida final, lo que me conocen saben que no hago esa partida, es raro que yo mueva a los caballos en la semana de la carrera, prefiero llevarlos bien despacio. Te diría, están prontos. Sabemos que será muy difícil para ellos, llegando diez puntos queremos que hagan la mejor carrera de la vida de ellos. De seguro dejarán el corazón en la cancha y van a defender muy bien la bandera uruguaya. Desde aquí contamos con toda la hinchada desde Uruguay que muy seguramente ellos los van a escuchar desde aquí”.



Es la palabra del responsable de que los dos caballos estén en Dubai, los entrena y ahora en compañía de las huestes de La Pomme esperan y disfrutan una semana a pleno con tinte celeste.



Ajuste y Patriota, los dos uruguayos en busca de la gloria, ambos escribiendo líneas gruesas en la rica historia de nuestro turf.



Para los burreros, para los amantes de las carreras de caballos, hijos de Ecólogo y Patría y de Ioga Bigtime y Braid, criados en haras La Concordia para La Pomme serán parte de la mega fiesta de los petro dólares en Meydan.



Contrarios, varios, hinchas, muchos, ¡vamos!