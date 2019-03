Sub Princess, una princesa que para muchos es reina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más de cuatro años después de ganar su primer clásico la del Stud Fair Play sigue brillando. La hija de Subordination se quedó con el único clásico de esta tarde en Maroñas, este es el decimoquinto impacto de su dilatada y exitosa campaña.



Además es el cuarto clásico en nuestro principal hipódromo y es un triunfo especial ya que es la primera vez que visita el podio en un cotejo de grupo, una nueva perla en el collar de victorias de una yegua de enorme calidad.



Venía de ser tercera nada menos que en el Gran Premio Maroñas (G2) a muy escasa distancia de animales de la talla de Holy Legal y Fast Night. Con ese antecedente sumado al muy buen momento que atraviesa se convertía en nuestro juicio y en el del público en la amplia favorita del cotejo. El dividendo de $1.50 lo dejaba más que claro.



Fiel al estilo que siempre ha tenido, Sub Princess salió a marcar el ritmo en la delantera, sin embargo no lo hizo en solitario, cuando pasó los 400 en 22.50 tenía a Rainha Pioneira a su costado contra los palos mientras que por fuera Inalcanzada se colocaba a apenas medio cuerpo. Las tres mas apostadas no se querían dar ventajas y luchaban desde temprano por la victoria.



Cuando todavía faltaban 350 metros quedó claro que Rainha Pioneira no podía seguir el ritmo, Sub Princess e Inalcanzada parecían correrse un mano a mano, daba la sensación de que la veterana velocista estaba en problemas ante su joven y prometedora rival, pero eso fue una simple impresión. Federico Fabián Piriz le había guardado resto, en los 150 finales pegó y Sub Princess salió con mucha fuerza rumba al disco. El cierre sería espectacular, los metros finales los corrió con el triunfo asegurado.



Finalmente la separaron un cuerpo y medio de su escolta Inalcanzada mientras que la outsider Dejamil se mandó la carrera de su vida y fue tercera a dos cuerpos y medio de la ganadora. La siempre rendidora Soapy Sky clausuró el marcador rentado. La ganadora empleó muy buenos 57.89 para el kilómetro.



Esta fue su cuarta victoria en las últimas seis salidas a pistas, lo que marca su gran presente. Entrenada por el experimentado Jorge Avelino Piriz, Sub Princess alcanzó hoy su decimoquinta victoria de por vida al cabo de 33 salidas a pistas en las que apenas cinco veces quedó afuera del marcador. Según su cuidador la yegua corre cada vez más y los resultados le dan la razón.



Cuatro triunfos clásicos, diez impactos en Maroñas y cinco en Las Piedras, la criada en el Montana Ranch ha paseado su categoría por ambos hipódromos durante los últimos cuatro año y todo indica que lo seguirá haciendo por un tiempo más ya que pese a su edad hoy demuestra estar en su mejor momento.



No es fácil que una yegua que inicia su campaña en los umbrales de su generación y que gana uno de los primeros clá