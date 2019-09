Sub Princess obtuvo el cortometraje y domina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El clásico José de Giuli y Rogelio Rodríguez tuvo, en Sub Princess, a su más relevante protagonista. La descendiente de Subordination picó en punta, mantuvo a raya a Invasive Grass, One y Meu Bahiano en la primera partida (400 en 22”78) y tuvo resto suficiente para, en los 300 finales, desprenderse de sus compañeros de ruta y llegar con tres cuerpos y medio de ventaja a la meta y estampar excelentes 58”31 para recorrer el kilómetro pactado.



Tras fuerte lucha, fue Meu Bahiano el escolta de la veterana Sub Princess, relegó a Gaucho a la tercera posición por medio largo. Clausuraron el marcador One, al pescuezo del Put it Back, y Moga Victory. Fue la decimoséptima victoria de la defensora de las sedas Fair Play. La primera de ellas fue en el año 2014 en el hipódromo de las Las Piedras, donde también triunfó por dos ocasiones en 2017. El resto fue en Maroñas.



En este 2019 Sub Princess lleva cinco triunfos, todos ellos de corte estelar. Hoy, de quedar en buenas condiciones, la pupila de la familia Píriz anota para enfrentar a las de su sexo el próximo domingo.