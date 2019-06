Sub Princess lidera en cortometrajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La veterana Sub Princess derrochó energía a los seis años de edad en el clásico Reapertura del Hipódromo de Maroñas sobre el kilómetro. Derrotó, con extrema comodidad, a Dog Valiente en más que buenos 57”36 por dos cuerpos y cuarto para obtener nuevo lauro estelar en su fantástica campaña que tiene 34 corridas entre Maroñas y Las Piedras con 15 triunfos.



De seguir corriendo de esta forma, se la hará harto difícil a sus rivales de turno vencer a la Subordination en cortometrajes.



Tal cual sus características, la defensora de las sedas Fair Play movió desde apertura de cajones, varios inventaron hacerle carrera, ninguno de sus cinco rivales pudo con la pupila de Jorge Avelino Píriz, que ganó con autoridad para volver a podio estelar luego de dos meses y medio. Fue escolta Dog Valiente, tercero arribó Meu Bahiano a tres cuerpos, dejando cuarto a Trasnochador a medio largo del pupilo de Ilaria. Arribó en quinto lugar Cloyan, que no repitió anteriores actuaciones.



Cuando el starter dio rienda a los participantes del primer clásico de la víspera, saltó Sub Princess a mover acciones. Dog Valiente, Meu Bahiano y Cloyan intentaron seguir a la alazana. En plena recta, el único que se le acercó fue Dog Valiente, que dio ilusiones a las suyos. Fueron en vano; fue amplio triunfo de Sub Princess, que domina en las cortas.