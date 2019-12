Sub Princess ganó y viaja a Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El triunfo de Sub Princess, el décimo noveno de su campaña en forma oficial, la deposita en el Gran Premio Maroñas URU G2 del próximo 6 de enero. De la manera que, la defensora del “Fair Play”, gana el clásico Andrés Folle Ylla y Julio Folle Larreta disputado ayer en Maroñas, la coloca como una de las máximas aspirantes a ganar el cortometraje del Mitin de Reyes.

Es que, la pupila de la familia Píriz, con 7 años a cuestas, se muestra madura, se deja guiar por parte de su socio Federico Fabián Píriz y eso puede ser fundamental a la hora de correr los mil metros mas codiciados entre los “flyers” de nuestro hipódromo.

Como en toda carrera que disputa, la descendiente de Subordination “salta” por debajo de las gateras y toma ventajas, en la víspera, tomó la delantera pero dejó pasar, como antes no lo hacía a la norteña Luna Baluna y Rainha Pionera a comandar la prueba quedando Sub Princess en un expectante tercer lugar a largo y medio de ellas.

Al girar el codo, Luna Baluna mantenía ventajas, a su lado se movía Rainha Pioneira y mas abierta aún quedaba Sub Princess sin que su jinete la moviera, más aún, venía en los 400 con acción que convidaba a gritarla. Doscientos mas adelante, Piriz le pide acción y Sub Princess, supera a Luna Baluna para luego, sin problema alguno sobrepasa a una Rainha Pioneira que quiso y no pudo con la mejor velocista de nuestro turf.

Cuando Sub Princess corría con el triunfo asegurado, desde el fondo, por flanco externo hace aparición la rendidora Pepenadora que fue escolta a dos cuerpos y cuarto de la ganadora que estampó 58”31 para recorrer el kilómetro. La del “Santiago de Compostela, de regular campaña, bien puede hacerse presente, puntaje de por medio, en el Maroñas de Reyes. Fue tercera Rainha Pioneira a cuerpo y cuarto de la escolta cerrando el marcador rentado Opera Cat que descontó para superar y dejar en el último lugar del semáforo a Luna Baluna.

Nuevo éxito de Sub Princess, llega a los 19 (oficiales) entre Maroñas (16) y Las Piedras (3), suma su quinto éxito estelar consecutivo y de no mediar ningún imprevisto, será la espectacular zaina, la gran candidata en el cortometraje de Reyes.



PABLO FALERO.

En las últimas horas se confirmó la presencia del excepcional Pablo Falero en el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del próximo 6 de enero de 2020. El jinete tiene confirmada la monta de Olympic Harvard, pupilo de Antonio Cintra que confirmó la noticia en la mañana de domingo. Falero se retirará de San Isidro el sábado 14 de diciembre, de Palermo el 21 de diciembre y su última participación con la de colores será en Maroñas en el día emblema del turf nacional. Falta saber aún, si la yegua Joy Revolucionaria cruza el charco a participar en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1. Recién cuando se reciban las preinscripciones el lunes 16 se sabrá si la yegua confirma su llegada a Maroñas para correr frente a las mejores féminas. También, se entiende, Falero, muy seguramente, corra la milla del Piñeyrúa en el día que colgará la fusta definitivamente.

Tendrá el Ramírez un aditivo extra y espectacular, la despedida de las pistas del mejor jockey uruguayo de los últimos tiempos.



SÓCRATES

Debutó en la primera prueba para los 2017 el hijo de Honour and Glory y deslumbró a los presentes. Pese a las indocilidades, corrió pegado a la reja externa, ganó cómodo en excelente tiempo.