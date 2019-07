Sub Manner, récord y y triunfo en la grama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tiempo récord, el regular y ahora clásico Sub Manner logró en el clásico Francisco Etcheverry Vidal, Listado, su primer triunfo de corte mayor al derrotar por un largo al puntero Agion de Jaguarete que ilusionó a los suyos hasta pocos metros de la llegada. Fue el pupilo de Bonacci un justo ganador que contó con excelente guía por parte del profesional Damián de Arrascaeta que le tiene los puntos tomados al defensor de las sedas “Don Murillo”. El descendiente de Subordination superó marca de los “mildos” en grama, estampó 1´08”31 y es récord de distancia. La carrera tuvo en Agion do Jaguarete a su decidido puntero seguido por Franken y Cloyan, cerca se ubicaban Kusturika por delante de Dog Valiente, Júbilo y Sub Manner. El de vanguardia descontó las primeras cuatro cuadras en 22”93 siempre escoltado por Franken y Cloyan, cuando giraron el codo y enfrentaron los últimos 400 metros, con un parcial de 800 en 45”77 con fuerte viento de fondo, Juan de Leivas intentó la disparada, sus mas inmediatos no le entraban al cuerpo y cuando, los partidarios del defensor del “Tito y Darwin” sacaban cuentas, apareció como un bólido por flanco externo Sub Manner, que en menos de 50 metros tomó distancias sobre el Public Purse para ganar de brillante forma para alegría de las huestes de la familia Bonacci, propietario y allegados.