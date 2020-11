Sub Manner en final con polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico Pablo Gelsi y José M. Ferro tuvo una definición que dio que hablar y que le dio mucho trabajo al comisariato. Sub Manner impuso condiciones tras sobreponerse al reclamo de Almoradi y de Duro de Matar. La decisión del Comisariato recibió por igual críticas y elogios por parte de la afición.



La carrera tuvo novedades desde la misma suelta ya que Don Pata cerca estuvo de tirar a su jockey Jose Da Silva que tuvo que volver a estribar y perdió toda chance. Mientras tanto adelante Duro de Matar sacaba ventajas en solitario pero rápidamente el amplio favorito Almoradi lo iba a buscar, empezaba temprano una batalla que iba a dar que hablar. Al pisar la recta final no había cambios significativos, Duro de Matar se mantenía firme mientras Almoradi esperaba su momento y quedaba en evidencia que del resto era Sub Manner el que tenía mejor acción. Los tres se empiezan a juntar y los 200 metros finales serían los de la discordia. Duro de Matar se aleja de los palos y corta por primera vez la línea de Almoradi, Méndez corrige línea pero el de Jorge Luis Piriz vuelve a molestar. Mientras tanto por afuera de ellos vuela Sub Manner que los iguala, en el momento en que está pasándolos de largo, y ya cerca del disco, el conducido por Guido Damián Bonacci cierra su línea, algo que hace siempre dicho ejemplar y allí se queda sin lugar Almoradi que cerca estuvo de rodar. Reclamos mediante, Sub Manner conservó el triunfo y así la familia Bonacci obtuvo el triunfo, tercero clásico para el hijo de Subordination.