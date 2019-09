Sub Mambo busca un nuevo triunfo, candidato en la central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Hipódromo Las Piedras presenta nueve cotejos esta tarde y tiene a un preferencial como prueba central. Se disputa en quinto turno de la reunión y tiene a ocho que irán por el triunfo. Pese a cargar con 62 kilos Sub Mambo llevará el voto y seguramente la preferencia en pizarras. Es que el hijo de Subordination viene de un enorme triunfo en su última presentación el pasado 25 de agosto. De punta a punta ganó sobre 2100 metros y por 10 cuerpos. Esta vez carga con seis kilos más pero al menos en los papeles este lote es menos exigente que aquel. Para evitar el triunfo del entrenado por Pombo habrá que quitarle la punta. Veremos si alguno de los livianos en el handicap puede hacerlo. Si las cosas no ruedan fácil para el defensor del stud El Herrero puede aparecer La Missionera, una yegua corredora que tiene en esta pista y distancia un muy buen antecedente. Otra fémina, Laixa Moon es quien completa nuestra trifecta, viene de ganar bien y tratará de repetir.







COLONIA. En el Irineo Leguisamo arranca la Triple Corona local con la disputa de la Polla de Potrillos y Potrancas. El invicto Egipcio Van es el favorito en la carrera que tendrá $170 mil de bolsa. El as local Javier Emanuel Pérez se apilará sobre el hijo de Music Van, quien viene de obtener gran triunfo.