Suárez y Báez dupla del clásico Invasor

E n los últimos tiempos el dúo de Carlos María Suárez en la guía y Walter Báez en la cuida son rivales a temer en cuanta competencia disputan. Han sumado pruebas de condición y de grupo en este año, con el tordillo Quersh, un tres años importado de Brasil llevan cinco corridas con dos ganadas, dos segundos puestos y un cuarto en su debut. En la víspera hicieron coincidir un triunfo con prueba estelar ya que, el descendiente de Nedawi obtuvo una destacada victoria en el clásico Invasor sobre 2200 metros en césped en 2´12”58 quedando a solo a un centésima del récord que ostenta Cerro Largo. Según Walter Báez el triunfo es fruto del esfuerzo ”tuvimos que cambiarle la forma de correr, había ganado en carreras de menor distancia. al ver este clásico tuvimos poco tiempo parar prepararlo para enseñarle de poder correr en la zaga. Tuvimos la surte de que el caballo corrió tranquilo y pudimos ganar. Estamos satisfechos por el momento que se está pasando con esta pandemia y agradezco a todos los que trabajan en el stud” cerró el entrenador luego de recibir el trofeo instituido al ganador. Quersh se movió durante gran parte del trayecto en puestos de retaguardia, tal lo planeado por las huestes del tordillo, Carlos Suárez lo llevó con mano maestra para atropellar en momento justo para darle alcance a Hechicero que se dejó gritar en postrimerías del disco pero no puedo con el avance final de Quersh que lo superó de forma corta pero neta. Ocupó el tercer lugar la regular Mas te Vale delante de Atamuz que fue un activo participante del clásico de domingo ya que el pupilo de Vergara se movió en puestos de avanzada desde apertura de gateras. Clausuró el semáforo El Francés.



La carrera tuvo vértigo desde que el starter dio rienda suelta a los catorce participantes, al pasar por primera vez por el disco Supertramp SV era quien encabezaba el lote seguido por Atamuz, Long Way, Paltocayo, Don Pata, Linda Lee y Mas te Vale. En plena recta verde opuesta Gaier mueve y toma ventajas con parciales de 47”46, antes de comenzar a girar el largo codo varios se acercaron al pupilo de Robert Saenz, Atamuz, Paltocayo, Don Pata, Long Way y Ess Glorioso.



Al marcar el teletimer 1´12”15 las diferencias entre primero y grupo perseguidor se acortaron, antes de entrar a la recta final, Atamuz se coloca al lado del puentero, Don Pata intenta cortar luz con ambas mientras que Long Way y Paltocayo quedaban cerca. En los 400 domina el conducido por Julio César Méndez y de arma un gran abanico, Mas te Vale se deja ver, Hechicero corta luz y se ja gritar y desde el fondo comienza a agigantarse la silueta del tordo Quersh.



En los 150 finales el “Tigre” Suárez exprime al suyo para darle caza a Hechicero para taparlo en el mismo disco. La sentencia marcó medio pescuezo a favor, a dos largos y medio quedó tercera Mas te Vale que superó por cuerpo y medio a Atamuz. Ganó Quersh e ilusiona.