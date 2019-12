Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se realizó un nuevo sorteo de gateras de los cuatro clásicos del Mitin de Reyes, el 17º luego de la reapertura. La ilusión, la esperanza, la vigilia comenzó en la víspera con cada uno de los anotados en cada uno de los grandes premios. Muchos dicen, que una largada puede hasta definir una carrera. Cada uno de los que tuvieron la chance de elegir una gatera para sus respectivos pupilos ya viven cada uno de los clásicos del Mitin a su manera. La fórmula no es mágica, la decisión no siempre es la precisa, pero cada uno que llega al sorteo de gateras quiere tener su lugar de largada en donde mas le conviene a su ejemplar.

El sorteo, tal lo acostumbrado, fue por distancia de carrera, Maroñas URU G2, Pedro Piñeyrúa URU G1, Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 y por último, la carrera emblema de nuestro turf, el Gran premio José Pedro Ramírez G1.

En el Maroñas URU G2 Copa Otonello quienes primeros eligieron fueron hacia gateras de flanco externo, solo Luna Baluna fue por partidor interno luego de que varios seleccionaron gateras de la 10 a la 16. Cuando llegó el turno de Sub Princess, una de las grandes candidatas al podio, fue por gatera 7 y fue la octava bolilla en salir.

En el Pedro Piñeyrúa URU G1, Copa Microsules, se dio exactamente lo mismo, Fitzgerald (12), Chimango (9), Aero Trem (10), Pushkin (11) fueron los primeros en escoger partidor mientras que las gateras internas fueron para las últimas bolillas.

Al momento del Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1, Copa UCM las opciones fueron variadas, Notting Hill LP y Ladi Leti, las primeras dos bolillas fueron para gateras nueve y cinco respectivamente, quienes serán muy seguramente las mas jugadas, Blossom, eligió en 12º turno, fue por gatera tres mientras que a la ganadora de Polla, Selección y Estímulo, Algecira Fever no le dieron opción, los que todos querían en el Maroñas y Piñeyrúa, gatera externa la quedó a la pupila de Peralta. Cabe expresar que, no hay punto de comparación en cuanto a seleccionar gateras en pruebas del kilómetro, milla y dos kilómetros.

Al cierre fue turno del Gran Premio José Pedro Ramírez G1 y la primer bolilla en salir fue la de Card Day que fue a gatera 4. Luego, por orden de selección, en la carrera mas importante de nuestro turf, largan así, Gauche (1), Cap Bon (7), Keep Down (3), Cerro Largo (5), Mundanal (16), Bobby Q (8), Great Spirit (10), Lo Felipe (9), Little Vicky (2), Ajuste Fiscal (12), Milititoplp (6) Olympic Harvard (14), El Maki (13), Long Way (11) mientras que el pedrense Negrone larga del partidor número 15.

Cuatro carreras extremadamente parejas, en ninguna de ellas con un candidato exclusivo o con algún ejemplar que se distinga por sobre el resto.

Un mitin que tendrá todos los condimentos, que tendrá al Ramírez en 17º turno con el aditivo especial que será la última carrera empuñando la fusta de Pablo Falero.

Las entradas están a la venta, vienen los Reyes y se sabe quienes corren el Ramírez. Burreros, en vigilia.