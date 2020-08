Con sorpresas en los clásicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

(Maroñas) El césped y la milla eran el común denominador de los dos clásicos que se disputaron en la víspera en Maroñas. A ello se le sumó un tercero: ninguno de los dos más apostados dieron la talla, El Patriota no fue ni por asomo el potrillo que deslumbró en el debut y Over Love no repitió su puesto de escolta de Astrid en el Producción Nacional G3.



En segundo término se corrió el turno de ellos. El ganador, Corazón Indomable, salió de perdedor en una prueba estelar ejerciendo amplio dominio sobre sus cuatro rivales, llegó con cuatro largos de ventaja sobre Silver Rye -que fue escolta-, a medio pescuezo fue tercero Algo Mágico desplazando a Bang Bang Boom, que dejó al favorito en quinto lugar.



Cuando los partidores se abrieron, Bang Bang Boom saltó a mover los relojes, tomó ventajas sobre Silver Rye dejando en tercer lugar a Corazón Indomable, quedando en la zaga El Patriota y Algo Mágico.



El del Viejo Leo apretó el acelerador frente a Villa Violeta para tomar cuatro largos sobre Silver Rye, que tenía a su lado a Corazón Indomable, mientras que El Patriota comenzaba a acercarse a la dupla seguidora del puntero. Al girar la curva (800 en 45”86), el conducido por Leal mantenía buenas ventajas sobre Corazón Indomable y El Patriota, dejando a Silver Rye y a Algo Mágico en puestos de retaguardia.



En plena recta, el puntero quiso disparar, Everton Rodrigues ni lerdo ni perezoso lo fue a buscar con El Patriota a su lado, que venía siendo estimulado por su jinete. En los 250 el del Viegas les toma ventajas y se va a en busca de su primer triunfo, que lo hizo coincidir con prueba clásica. Llegó con claras ventajas sobre Silver Rye y Algo Mágico que lucharon por el puesto de escolta. Bang Bang Boom pegó, a falta de 150, un bandazo que le costó disputar el segundo puesto y tuvo a maltraer a su jockey, que con pericia salvó la situación. En 1’34”96 fue Corazón Indomable el ganador y va por más en arena.





Haras del Uruguay - Potrancas.

La dupla de Pablo Rodríguez y Germán González volvió a tomarse una foto estelar en el clásico Haras del Uruguay versión femenina. Honra Real (descendiente de Agnes Gold) vino en el fuego de la contienda, dominó en mitad de recta a la puntera Menorca Fever y tuvo fuerza suficientes para soportar carga. Por flanco interno de la clásica Calpurnia que ocupó digno puesto de escolta demostrando que en el césped sabe moverse bien. En 1’36”04 la del Rimar obtiene su primer lauro estelar demostrando endurance y capacidad para regresar a enfrentar a lo más laureado de la generación. Fue tercera Instamancha, relegando al cierre del rentado a Menorca Fever, que fue firme animadora de la carrera clásica.



Precisamente la del Uruimporta fue quien salió decidida a mover agujas, tomó ventajas sobre Honra Real, Instamancha, Calpurnia, Isabel y la yunta del Phillipson. Frente al viejo Stud Oriental, la de los Píriz tenía a sus grupas a Honra Real e Insatamancha, quedando cerca la puntera Over Love.



A la entrada verde de tribunas, Honra Real domina con Calpurnia a su lado, que intentaba descontar pegada a los palos. Faltó que el piloto radicado en Las Piedras y ganador del Ramírez 2019 llamara al orden a la de Germán González para que la zaina tomara ventajas y alcanzar el disco con dos largos de ventajas en valiosa muestra. Ganó Honra Real, a tomar en cuenta su nombre, ganó bien e ilusiona a sus huestes.