Sorpresa y media de Bueno Ta

El favorito de la carrera más importante de la jornada sabatina en Las Piedras, Shevchenko no repitió sus buenas actuaciones en pasadas pruebas preferenciales canarias. Tal sus características, movió contienda de gateras a los 800 finales, momento que se vio superado por Gato Lindo y Bueno Ta y dio por tierra abultado favoritismo.



La carrera fue ganada por Bueno Ta, que contó con buenos servicios de la jocketta Mirtha Trías, quien llevó con manos de seda al pupilo de J. Peña para derrotar por cuarto de cuerpo a Gato Lindo, que se postuló a podio en plena bajada pero no pudo arremetida final de Bueno Ta, que lo superó con luz en calculada atropellada de Trías que obtiene, por vez primera, una carrera en Las Piedras de tinte preferencial. Fue tercera La Missionera a dos cuerpos y tres cuartos dejando en el último puesto rentado a Einstein FT. El ganador detuvo relojes en 1’54”52 para recorrer las 18 cuadras pactadas.



Al momento que el starter dio rienda suelta a los siete participantes de la contienda, César Ibáñez tuvo que mover un poco a Shevchenko para tomar la vanguardia.



Al pasar por vez primera el espejo, Shevchenko llevaba delantera seguido -en orden- de Gato Lindo, Buena Ta, The Dancer, La Missionera, Einstein FT cerrando filas South Pacific.



En recta paralela el de Bagicalupi tenía a su lado a Gato Lindo, por dentro se filtraba La Missionera y por flanco externo Bueno Ta quedando cerca The Dancer.



Antes de girar el codo, Gato Lindo domina con Bueno Ta a su lado que le pide cuentas de doscientos finales a la raya. El de Los Colo lo domina al de Cintra que no puede ante la arremetida que bien guiado por Trías gana la carrera.