Son 5 en el Stud Book

Con solo cinco yeguas en gateras, esta tarde en Maroñas se disputa, en tercer término, el clásico Stud Book Uruguayo sobre dos kilómetros con destaque, a priori para la excelente La Mansa Nistel.

La defensora de las sedas Imperio va por el Double - Event ya que la nacida en El Palmar se hizo de este clásico el pasado año en preparación para lo que fue el mejor triunfo de se campaña, el Ciudad de Montevideo Jorge Batlle G1, del pasado 6 de enero.

Llega la descendiente de Misiadura Fitz con par de cuarto puesto al hilo, en los clásicos Agraciada y Fomento (grama) tras obtener de buena forma el Distaff de Campeones. Si sus cuatro rivales encuentran la mejor versión de La Mansa, difícil será para ellas. La alazana debe recuperar poderío y demostrar que vuelve a estar en máximo nivel.

Aparece Lilly Spencer como un enemigo de sumo riesgo, viene de buena actuación en césped tras muy buen triunfo canario. Si la prueba se mueve en primera partida, la del “Salta” puede venirse a sabroso sport. Lolli Pop es la sorpresa, se perfila para dar lucha La Dernieri.



Interesante handicap sobre once cuadras

Los “flyers”, en sistema de handicap, están capacitados para entregar una entretenida y pareja justa en el Especial Venezuela. Libres de los mejores velocistas de Maroñas, los kilos equiparán las chances de la carrera que está ubicada en noveno término y es parte del millonario Pick 8. Luego de pertinente estudio, nos decidimos en darle al regular One el voto de candidato al disco y la foto. Con 4 años y diez entradas a pistas, el pupilo de la familia Martínez sabe de tres triunfos en pruebas de condición, viene de buena participación en el Especial México, no tuvo paso en toda la recta y un valioso cuarto puesto en el clásico De Giuli / Rodríguez a cuatro cuerpos de Sub Princess. Tendrá, el del “X.V.” rivales de sumo cuidado, uno de ellos es Meu Bahiano, que llegó 3/4 de cuerpo antes en el clásico del 22 de septiembre. Al de Ilaria le gusta venir en el fuego de la carrera, puede “tomar la canasta” en los 400 y venirse hasta donde se cobra. Otro que gusta de correr en el fuego es el pedrense The Dancer, número interesante para, Trifecta, Pick 3 y 8. Funtastic Chris, bien ubicado en cuanto a kilaje, puede darle nueva alegría al Regina.