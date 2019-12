Son diez animadores en la Pitons Cup de St. Lucia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La “Pitons Cup” a disputarse en el Royal Saint Lucia Turf Club el próximo viernes 13 de diciembre ya tiene a sus diez participantes. Fueron sorteadas las gateras y diez enseñas accedieron a su lugar previo pago de US$ 20.000.

Con caballos locales, los studs que pagaron la suma exigida y van por una bolsa de US$ 150.000 son: “Three Diamonds Farm”, “Dan Schafer”, “Madaket Stables LLC / Tod Pletcher”, “Stephan Narinesingh ET AL”, “Win Star Farm LLC”, “Freedman Brothers”, “Fasig Thipton Sales”, “Taylor Made Farm”, “Wilfred Achman & Merlin Samlalsingh” y “David Bernesen LLC / Rockingham Ranch”.

La carrera que entrega la mejor bolsa de premios en el Caribe tendrá una extensión de 1800 metros y se correrá como todas las carreras de la reunión, con cero tolerancia en medicamentos para tener pruebas limpias como es el pedido de la IFHA.

Las puertas del hipódromo abrirán a las 11:00 horas y el horario de las carreras son los siguientes: 13:30, el “Vieux Fort Dash”, 14:10, el “Helen of the West Indies Stakes”, 14:50, el “National Day Sprint”, 15:30, el “ Winston Trim Memorial Trophy” y a las 16:30 se corre y cierra la reunión hípica el “Pitons Cup”.

Luego de la premiación, en el mismo hipódromo habrá un concierto.