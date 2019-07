Son los baby cracks industria nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el cierre de semestre se consagran los Baby Cracks de la generación. En esta temporada, ambas coronas quedan en ejemplares nacidos y criados en nuestras praderas. Tanto Blossom, con cría “El Ring” en praderas del “Don Alfredo”, como Alto Voltage, crianza de “La Horqueta”, se adjudicaron el pasado sábado sendos Criterium para encabezar ranking de los nacidos en 2016. Ambos descendientes de Ecclesiastic demostraron que estamos ante ejemplares de subido valor, encabezado por la potranca de “El Facu” que aplanó a sus adversarias llegando con 7 cuerpos y cuarto a la meta estampando mejor registro de reloj que el potrillo que logró aventajar a Glorioso Quality, que llegaba precedido de muy buena victoria. La historia de los dos ejemplares varía sustancialmente, mientras que el pupilo de la familia Martínez fue uno de los reservados de la cabaña. La hija de Tulipa Azul fue adquirida por sus huestes en el remate del “Don Alfredo” en las ventas del pasado año en lo que puede ser catalogadas, con el Ovación del lunes, en una excelente compra en relación cuota/beneficio. Pero, a lo largo de la jornada se disputaron diez pruebas de condición, en césped y arena, y los nacidos en nuestras praderas lograron la mitad de las mismas, cinco, contra tres podios norteños y dos argentinos. A ello, se le puede sumar dos victorias adicionales en el Real de San Carlos de Colonia, lo que eleva el número de nueve podios celestes versus cinco extranjeros.



La argentina Flaming Star abrió lista de ganadores sabatinos, seguida por la norteño Gold Baby, sobre kilómetro y medio en grama. Tras cartón llegaron los triunfos de Suprimeravez (Posse) y de Filomeno (Subordination) sobre 11 cuadras para darle paso, luego, a la victoria de la buena de One Drope (ARG).



Fue el brasileño Golden Boy el que estampó mejor tiempo de las once cuadras (1’04”25). Acto seguido, Atea le daba a Posse su segundo triunfo de la jornada.



El norteño Be Winner dejó muy buena impresión al igual que Rohan (Ecclesiastic) y Ajuste Fiscal (Ioya Bigtime), que triunfaron en arena y grama, respectivamente. Buen cierre de año oriental con la generación actual.