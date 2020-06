Sócrates e Ilustre Posse con Astrid dominan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La generación 2017 se mostró en la Serie Campeones



Juvenile Sprint Fue de Ilustre Posse

Ni para el cuidador Néstor Chávez ni para las huestes del Joaquín, Rocío y Nicolás, les era ajeno el podio de Campeones ya que lo habían visitado con Rómulo en la Classic de 2017. Para Nicol Romero fue su primer triunfo en la Serie, ya que, en 57”78, se llevaron el Juvenile Sprint con Ilustre Posse (Posse). Colores, cuida y jinete han formalizado un muy buen equipo con triunfos variados, con Ilustre Posse volvieron a demostrar lo suyo.



Filies. Astrid es pieza de destaque

Luego de la demostración estelar de Astrid (The Leopard) en el Juvenile Fillies quedó bien en claro quién domina a nivel de potrancas nacidas en 2017. Es que la defensora de las sedas El Cuervo vapuleó a sus rivales en una carrera que la tuvo como estrella desde apertura de gateras a la meta. Aplausos para Nicol Romero, en destacado doblete y a los profesionales a cargo de una pieza que detuvo relojes en mejor tiempo que los machos.



Sócrates. Triunfo con mejoras.

Las horas extras de la familia Píriz dieron sus frutos con el potrillo Sócrates (Honour and Glory) en el Juvenile. Más allá que ganó en final de bandera verde por el hocico sobre Mourinho (Invasor) el defensor del Uruimporta corrió toda la contienda sin mostrar indocilidades. La muestra del vendido en el Imperdible lo mantiene en el uno del ranking con un Mourinho que le volverá a plantear lucha en el Criterium del 28 de junio en carrera que consagra al Baby Crack.



Sobre césped y gatera llena va el Indart Denis

En sexto lugar de la jornada de domingo está ubicado el clásico Pedro Indart Denis sobre doce cuadras en grama y tuvo 19 anotaciones quedando tres yeguas en calidad de suplentes.

Vacation Camp, Mi Carabela, Mi Consentida, Lady Moscu, Itaperuna, Soapy Sky, Blade Purse, Felisa, Lisarb, Suprema D´Or, Supersticiosa, My, Magica, Kesuertemascherana, Aeiou y Santa Giustina son las titulares mientras que quedaron en puerta Flora Gambo’a, Gucci Girl y Julivana.

Al cierre de la jornada se disputa el handicap especial Stud Charrúa donde ocuparán gateras Don Mussi (57,5), El Prodigo (57), Urso Maggiore (59), Puskin (59), Ariel t. (54), Catchmeifyoucan (50), Farruco Law (55), Sinabung (66), Rojo Corredor (54), Keep Down (57,5), Lilly Spencer (55,5), Loco Ivan (53), Glorioso Quality (57,5), El Pampero (53), Al Mare (59) y Magic Jones (53) quedando nuevamente de suplente Loco de Amor (50).

Las tres jornadas de fin de semana -dos en Maroñas y la sabatina en Las Piedras - tendrán diez competencias cumpliendo el protocolo sanitario hípico, dentro y fuera de las pistas.

En el canario se corre en sexto lugar el Preferencial Nicolás Storace Montes sobre una distancia de 1200 metros y se disputará a gatera llena con 14 cajones ocupados.