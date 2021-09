Sócrates hizo memoria y ganó el cortometraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pupilo de Jorge Piriz, tras 15 meses, regresó al podio estelar al derrotar a Mango Jangle en el José de Giuli - Rogelio Rodríguez



La última victoria de Sócrates fue el 7 de junio de 2020 cuando derrotó a Mourinho en el Juvenile de Campeones en bandera verde, luego de ello el Honour and Glory y Next Girl tuvo dos intervenciones quirúrgicas, volvió a las pistas en marzo del presente año y hasta la tarde de la víspera no se había tuteado con la victoria.



Tras caer ante Draco en tres ocasiones, en los mil metros del clásico José Pacífico de Giuli y Rogelio Rodríguez el defensor de las sedas Uruimporta hizo memoria para derrotar a Mango Jangle en excelentes 57”28 por cuarto de cuerpo llegando tercero a cuerpo y cuarto el gran favorito Draco. Cerró el rentado Machiavello a un cuerpo.



El regreso de Sócrates a la victoria se da con una muy hábil conducción de Federico Fabián Piriz que dejó al pupilo de su padre Jorge Avelino a par de cuerpos del puntero Café Alegría que paso los primeros 400 en 22”32. Al girar el codo el tordo no se aflojaba, Machiavello se mostraba por fuera, Sócrates comenzó a acortar distancias mientras que Draco armaba su atropellada por el medio del lote y Mango Jangle buscaba línea por dentro.



En los 200, Sócrates dominó, Mango Jangle lo llegó a igualar mientras que Draco no lograba igualar, de cien al disco los gritos fueron para el del Imperdible que regresó al podio con la mira puesta en el Maroñas de Reyes.







Tras no alistar en el clasificatorio, el Agnes Gold obtuvo de gran forma el handicap y es turno de pagar y correr el Latino de octubre



B lanc de Noirs, que no pudo disputar el clásico Las Piedras y que figura como extra clasificado para el Longines Gran Premio Latinoamericano G1, ganó de forma cómoda el hándicap especial Antonio Araujo disputado en Maroñas.



En una carrera que se desarrolló en parciales lentos (primeros 800 en 49”92, 1200 en 1’15”20), el pupilo de Darci Minetto vino contemplando a sus rivales en una expectante posición hasta Villa Violeta, momento en que su jockey Everton Rodrigues decidió mover al Agnes Gold para quedar, a falta de 700 metros en delantera de la carrera para no abandonarla hasta el mismo disco. Cargando 60 kilos derrotó a Footstep (54), Incurable Halo (50) y Café note Rindas (50) que llegaron a cuerpo y tres cuartos, cuerpo y media cabeza respectivamente en una carrera que le da la chance y la esperanza al defensor del Coudelaria Esmeralda de acceder a una gatera en la carrera del 24 de octubre que reparte 300 mil dólares en premios. Para correr, sus huestes deberán completar los 25 mil que se deben pagar para estar en la prueba. Everton Rodrigues leyó la carrera muy bien, dejó a su conducido en puestos de vanguardia, en recta opuesta permitió tomar la delantera a Café note Rindas quedando detrás de ambos Ice Posse, Footstep, Negrone e Incurable Halo. La recta fue un trámite para el ganador que expuso autoridad.