Sobresale Sub Princess

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con diez yeguas en gateras, el próximo domingo a las 18:50 horas se abren las gateras del único clásico a disputarse en el hipódromo de Maroñas. La presencia de la mejor veloz del medio, Sub Princess, le da al Andrés Folle Ylla y Julio Folle Larreta (Listado) un sabor especial. Es la preparatoria final para la descendiente de Subordination que, a sus siete jóvenes años, se prepara para disputar el Gran Premio Maroñas, URU G2, del próximo 6 de enero. Es la pupila de la familia Píriz la gran candidata al disco y la foto y llegar de la mejor forma a Reyes tras obtener cuatro triunfos en sus últimas cuatro participaciones en Maroñas, tres frente a machos y hembras y la última frente a las de su sexo. Es de recordar que la fantástica defensora del “Fair Play” arribó tercera en el pasado kilómetro de Reyes a cuarto de cuerpo de la ganadora Holy Legal.

1) Mi Consentida - Damián de Arrascaeta. Viene “chapeando” la hija de Marine, l 29 de septiembre fue tercera de Sub Princess a dos largos. Es la enemiga

2) Lina Baluna - Deividi Gaier. Tras campaña en Brasil, fue escolta de Kim en condicional sobre milcien. Chance a considerar.

3) Mágica - Waldemar Maciel. La potranca, hija de la clásica Daisy, se le anima a las mayores. Puede estar en la definición.

4) Opera Cat - Pablo Rodríguez. Tras seis triunfos en Maroñas y Las Piedras no tuvo buen rendimiento frente a Pepenadora, fue cuarta a dos largos. Puede rehabilitarse.

5) Rainha Pioneira - Héctor Lazo. En 1200, supo lucirse contra Inalcanzada. Si rinde en su nivel es más que una sorpresa.

6) Soapy Sky - Eric Acosta. Es altamente rendidora la del Tres Orillas. Viene de buena perfomance en el canario. Brava.

7) Yinter Loc - Maicol de Souza. Tras buenas en el Real, desembarca en prueba estelar. Brava para ella.

8) Suprema D’Or. No corre.

9) My - Johantan Mora. Desentonó en condicional sobre 12 cuadras tras derrotar a nivel estelar a My. Puede repetir.

10) Sub Princess - Federico Piriz. Es la estrella de la carrera, larga notable, se desplaza mejor y corre un disparate. Candidata y pico.

11) Pepenadora - Javier E. Pérez. Ojo con la del Santiago de Compostela. ¡Brava y más!



Se anota para la jornada del 15 de diciembre en Florida

El Irineo Leguisamo de Florida abre inscripciones para la reunión del viernes 15 de diciembre. Hoy, a partir de las 08:00 hasta las 12:00 se anota en el hipódromo o por el teléfono 4353 4424. La prueba principal es un handicap sobre 1800 metros con una bolsa de $148.000, y has dos llamados a dos especiales sobre 1200 y 600 metros. Los compromisos de montas son mañana viernes de 8 a 12 horas.



El Pellegrini con 300 mil dólares en premios

El Carlos Pellegrini, en San Isidro el 14 de diciembre sobre 2400 en grama, tuvo 25 anotados. La carrera reparte 300 mil dólares en premios y prometen participar Agassi, Alampur con Julio C. Méndez, Australis Cheeky, Bonifacio Rye, Chemin du Ciel, Dancing Again, Emiterio, Es Sicario, Fantasioso, Four Talent, Froom (con Pablo Falero que disputa su último Pellegrini), George Washington, Global Poderso, Imperador, Islandio, la yegua Joy Canela, el oriental Little Vicky, Nao da Mas, Milione, el crack Miriñaque, Pure Nelson, Rishikesh, Solo un Momento (ganador del Dardo Rocha), Soy Tormetoso y Tetaze. Complementan el Mitin, el Alzaga Unzue y el Anchorena sobre la milla.