El Sint, la IFHA y el ascenso al Uno son temas de Casinos

El Director General de Casinos realiza ciertos apuntes sobre los hipodródromos del SINT, su organigrama, los premios, los gastos, la nueva conformación de la IFHA y el futuro de Uruguay en el Tomo Dos.



A raíz de lo acontecido en Melo el viernes pasado y otros temas, en el programa Mundo Turf de la Sport 890 se le realizó una nota a Gustavo Anselmi, Director de la Dirección general de Casinos, con respecto a las rodadas comenzó diciendo “en una de las carreras un caballo tuvo una fractura y los que venían detrás rodaron ya que se golpearon con el caballo accidentado y en la sexta, próximo al disco rodó otro animal” en ese momento intervino Marcel Porcal, relator de Melo y acotó “el caballo tuvo un problema orgánico, quedó en la pista y a los 10 minutos se levantó por sus propios medios” y agregó “también hablé con Moura da Silva, no fue por un pozo, la yegua no estaba bien y se quebró en carrera y los que venían detrás cayeron por ello”.



Enseguida Anselmi retomó con la palabra, “les quiero explicar algo, el día anterior a una reunión del SINT van funcionarios de la DGC, de HRU y con personal local se realiza una inspección general, pista, gatera, todo lo que hace a la reunión del día siguiente. El jueves, en Melo, la pista no estaba en las mejores condiciones, se decidió esperar por algún cambio climático. El mismo día realizaron la misma inspección, la pista estaba mojada pero firme y por eso se corrió. En esa decisión también participan los jockeys. Luego, en el transcurso de la jornada pasaron estas dos desgracias, los jockeys tomaron la decisión de no correr, están en su pleno derecho, ellos entendían que la pista no estaba en condiciones. Esto que les relato es el procedimiento para el uso de la pista en reuniones del SINT”



También Anselmi quiso agregar algunos comentarios en base a mucho de lo que escuchó y leyó con referencia al tema “el SINT es un acuerdo entre la DGC, el Jockey Club local, la Intendencia y contrata servicios a HRU (apuestas, transmisión, totalizador y la operación), el mantenimiento de la pista es resorte de la Intendencia local, DGC pone los premios, le paga a HRU, al Jockey Club por la operación del día de carreras, saca un fondo de la apuesta para obras de mantenimiento del hipódromo. DGC paga todo, lo que no paga son publicidades en algunos medios, como dato les comento que habían pagos a medios de 125 mil pesos y 40 mil pesos por mes para publicidad del SINT, eso ya no se paga, hoy cuidamos el dinero de los contribuyentes, esos gastos no se pagan más. A lo que es operación, premios, mantenimiento, eso si lo paga DGC. Escuché que le habían soltado la mano al SINT, no, corre un día independiente, lo he dicho varias veces, las carreras son mejores, se le da más facilidades a los profesionales de Montevideo. No se le interpone a Las Piedras a quien le hacía un daño muy grande, creo que mejora el espectáculo”.



Marcel acotó que habló con el encargado de Melo y le confirmó que la pista estaba rastreada y en buenas condiciones, que le habían pasado el cilindro y que la pista estaba firme.



El Director de Casinos también se refirió a las pistas de Florida, Colonia y Paysandú y resaltó que están en muy buenas condiciones, “las gateras, en algunos hipódromos del SINT, tienen muchos años y pueden tener alguna “nana”, felizmente para el próximo presupuesto DGC incluyó un rubro para comenzar un recambio o puesta a punto de las gateras del SINT, para que se tenga una idea, las gateras que trajo Maroñas de Australia tienen un costo por arriba de los 100 mil dólares, el talón de Aquiles del SINT son las gateras pero estamos trabajando en ello”. Autoridades de Melo confirman que las gateras de uso en su hipódromo tienen cuatro años de uso.



Con referencia a nivel mundial “estamos en contacto permanente con la OSAF, nos habían comunicado el cambio de mandato de la IFHA a manos de Winfried Engelbrecht-Bresges en lugar de Louis Romanet y que Horacio Espósito va como uno de los cuatro vice presidentes, Es una buena noticia ya que es amigo de nuestro país, del turf uruguayo. Es un objetivo de la DGC trabajar en ingresar al Tomo Uno de la IFHA, recordamos que Uruguay es un país en el Tomo Dos con 24 clásicos de Tomo Uno y se trabaja para volver al Tomo Uno con más clásicos de Tomo Uno. Es muy complejo, sabemos que es por cupo, nuestra región tiene muchas carreras clásicas de Grupo. Recordamos que cuando tuvimos la desgracia del cierre de Maroñas, Uruguay dejó de existir a ese nivel, estamos en recuperación, se ha trabajado mucho, somos los mejores de la clase en Sudamérica, todo lo que le han pedido a Uruguay se ha cumplido, envíos de análisis a Francia, HRU ha cumplido, tenemos un comité de seguimiento que trabaja en cuanto a los puntajes de las carreras, no es fácil ya que si unos suben, otros tienen que bajar y también sabemos que está la parte política. Venimos bien y espero que durante esta administración podamos acceder al Tomo Uno”



Al cierre quedaba la pregunta de qué es más importante, ganar un URU G1, Listado a nivel mundial o un G3 de Tomo Uno, Anselmi no lo dudó “ganar un G3”.



Esperamos el ascenso, nuestra opinión es similar a la de Anselmi, prefiero un G3 a Listado.