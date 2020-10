Simple y Genial comenzó a ganar el clásico en la anotación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con solo tres participantes se disputó el clásico Suprema Corte de Justicia, Listado, que abrió jornada de sábado en Maroñas.



Con destacada guía de Carlos Vigil la brasileña Simple y Genial obtuvo el triunfo tras derrotar por tres cuartos de cuerpo a Qué Felicidad, que fue la vanguardista del corto lote desde albores de competencia.



La ganadora, luciendo las sedas del Estrella del Sur, vino en persecución de Qué Felicidad, que detuvo relojes en 22”70 para las primeras cuatro cuadras y exigentes 46”11 para las primeras ocho cuadras.



Tras pasar el ecuador de la carrera, Vigil movió a la First American para no quedar lejos -venía de correr hace una semana prueba clásica sobre 2 kilómetros- de la puntera, frente a Villa Violeta le entró a las grupas y quedó a su lado.



En recta de tribunas fue un mano a mano entre Simple y Genial y Qué Felicidad. En los 200 César Ibáñez le pidió el resto a la suya, no pudo con Simple y Genial que se le fue en la última cuadra para ganar de forma corta pero neta. En 1’31”62 fue triunfo de la pupila de Ivo Pereira (figura Jorge A. Píriz) que a pesar de bajar medio kilómetro de recorrido en una semana ganó el clásico con una anotación que lejos de llamar la atención fue una muy buena medida.



Fue escolta Qué Felicidad, cerrando la trifecta Found Paulina a varios cuerpos.



Volverá en breve Simple y Genial a largo metrajes para buscar gatera en Reyes.