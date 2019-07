La sigla URU flameo en los clásicos de grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los clásicos G3 del pasado domingo tuvieron varios puntos en común, el mas importante de todos es que ambos ganadores son nacidos y criados en nuestras praderas. Flor Real (Asidero y Contra Flor) nació en el haras La Horqueta y fue a remate el 23 de mayo del pasado año y adquirida por las huestes de “La Mamita” para pasar a manos del cuidador Cristian Pérez. Flor Real, el pasado domingo hizo su debut en pista de césped logrando un contundente y auspicioso triunfo que ilusiona a su gente. Su padre, Asidero, defendiendo las sedas de “La Pomme”, ganó el Gran Premio Carlos Pellegrini de San Isidro en la edición de 1999 en tiempo récord, aún vigente en el hipódromo bonaerense. Las mismas sedas de Asidero se lucieron en Maroñas con Ajuste Fiscal, otro de los puntos en común que tuvo la jornada de hace 48 horas. Es que el hijo de Ioya Bigtime y Braid, nacido y criado en La Concordia para las sedas blancas con mangas marrones se lució en el “Ensayo” logrando un espectacular triunfo en excelente guarismo ya que recorrió las quince cuadras en valiosos 1´26”72. Se lucieron con el zaino, Héctor Fabián Lazo en su conducción, sin perder un metro pegado a la empalizada y Antonio Cintra en su preparación.

Es Flor Real una muy buena potranca que deberá re confirmar en la Polla frente a la baby crack Blossom mientras que Ajuste Fiscal no tiene un futuro aun decidido. Es que sus responsables decidirán si corren, primer o segunda gema de la Triple Corona.



Overanalyze

El 10 de agosto a las 10 presentan a Overanalyze

El padrillo Overanalyze (Dixie Union y Unacloud por Unaccounted For) ya está instalado en Haras Don Alfredo preparando formas para la próxima temporada, la primera, de servicios en Uruguay.

El padrillo, que llegó hace 10 días, está cumpliendo la cuarentena establecida, comenzará a trabajar a partir del 4 de Agosto en el establecimiento de Rincón del Pino.

Actualmente, Overanalyze, se encuentra en el puesto número 12 de la estadística norte americana en ranking potrillos de dos años, lo que evidencia que produce una gran precocidad.

Fue, en 2017 el ganador de la estadística de padrillos de primera generación.

Ademas, se encuentra muy bien posicionado en la lista general de padrillos del difícil mercado norte americano, su hija Valley of Mo’ar, en su debut, ganó Miss Ohio Stakes que repartió 75 mil dólares en premios.

La llegada del semental es un proyecto coordinado por Asociación de Criadores de caballos sangre pura de Uruguay y se encuentra abierto para todos los criadores de nuestro país.

El próximo sábado 10 de Agosto, en el Don Alfredo, a las 10:00 horas se realizará la presentación oficial de Overanalyze y es una gran oportunidad para que quienes lo desean puedan ir a verlo, sean cabañeros locales o público en general.

Por consultas o compra de servicios comunicarse con Secretaria de ACC al 099-643311.

Al momento Overanlayze tiene confirmadas mas de 90 yeguas para servir de diferentes establecimientos.