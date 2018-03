Sexy Reasons suma clásicos a su cartilla

La crack de la pasada generación Sexy Reasons dominó de gateras al disco en el clásico Los Haras G3 disputado en la víspera en Maroñas.



La pupila de Gustavo Vergara derrotó por largo y cuarto a la también argentina Unbridled Dancer en 2´05”69 para recorrer los dos kilómetros pactados. La hija de Jump Start fue la gran protagonista de la carrera, asi lo explicó su entrenador Gustavo Vergara luego de la entrega de premios “la yegua corrió solo con un floreo, yo acostumbró a correr con dos trabajos, pero, como pre inscribimos en el “Longines Cup, clásico Diana” del 11 de marzo, preferí arriesgar para dejarla pronta para ese clásico que se corre en tres semanas. Méndez, su gran aliado, tuvo que salir a mover la competencia, esta es una yegua galopadora pero que no tiene una gran atropellada, por ello tuvo que correrla así, no quería que apareciera una yegua con gran remate al cierre”.



Sexy Reasons fue la que saltó de las gateras ubicadas en el boquerón de los dos mil en busca de mover la contienda, junto a ella, Carlos Méndez movió a Unbridled Dancer, por fuera quedaba Isabel la Católica junto a Interamericana y Regal Tethys. En pleno opuesto, Julio César Méndez optó para traer a su conducida bien separada de la empalizada por donde se colocaba Unbridled Dancer, cerca se ubicaba Isabel la Católica dejando mas atrás a Interamericana y Regal Tethys.



La pupila de Vergara estampó 25”99, 50” y 1´13”78 para las primeras cuatro, ocho y doce cuadras respectivamente y se aprestó a girar el codo para recorrer los últimos 550 metros.



A falta de cuatro cuadras Carlos Méndez le pidió el resto a Unbridled Dancer, se acercó pero no pudo con una Sexy Reasons que ganó con autoridad, llegó en tercer lugar Interamericana que desplazo a Isabel la Católica a la última chapa rentada.



Ganó Sexy Reasons y se prepara para dirimir fuerzas con locales y extranjeras, en la milla el 11 de marzo sobre la milla y 77 mil dólares de bolsa.