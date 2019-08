Servicios y generación 2016 al ring

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo 18 de agosto, en la previa de la reunión en Maroñas se realizará un remate de servicios en Maroñas bajo el martillo de la firma Oribe.

Muchos son los haras que apoyan con sus diferentes sementales, se destaca el recién llegado Overanalyze como padrillos padre de ganadores estelares en Maroñas y Las Piedras.



Los Apamates.

El próximo jueves, a partir de las 18:30 horas, en el Tattersall de Maroñas, el haras Los Apamates llega con su generación 2016 al ring de ventas con un lote compuesto por 27 productos descendientes de Keep Control, Kodiak Kowboy, Posse, Fund of Funds, Brujo de Olleros y Dill Celebre.



Saldrán a ventas hermanos y medios hermanos de Daisy, Anacarol, La Corredora, Juliana Bella, Ethanol, Tenes Razon, Tirano, Hastquina, Fast Night, Begliza, Decisivo Boy, Sub Digger, etc. Las exhibiciones serán miércoles y jueves al mediodía, remata Oribe, financia Primelux,