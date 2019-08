Los servicios hacen crecer Melo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo sábado 7 de septiembre se realizará el segundo remate de servicios de padrillos en el hipódromo de Melo.

En el pasado año, el Jockey Club local logró recaudar por tal concepto aproximadamente 21 mil dólares, los cuales fueron volcados en variadas mejoras en el hipódromo de Melo. Las obras realizadas fueron la colocación de dos bombas con sus respectivos tanques de 1.100 litros, reparación del tractor más de U$S 5.000, cartelería nueva para la pista de chapa galvanizada de dos mml con vinilo, atención al jockey accidentado Evair Pereira, reparaciones varias de la gatera vieja, pusieron una nueva gatera, reparaciones, arenada, fondo, pintura, cartel, dejada a nueva, carteleria del hipódromo y villas hípicas, reparación de boxes y piezas de ración, construcción de lavaderos, construcción de embarcadero, pintura general al hipódromo, escaleras nuevas para la televisación, pago a redomón de deuda de compra de chapas, compra de caños pvc para empalizada del boquerón de los 700 y 1.000 metros, cerchas para el estacionamiento de la maquinaria, compra de desmalezadora, pago deuda en barraca el puente, pago de la utilización, etc.

Para este año se rematan servicios de Teeth of the Dog, Voodoo Swinge, Pekos Joke, Aquiles JJ, Gandhi di Job, Maratón, Marine, Sultaodecascadura, Mestre Gosik, The Leopard, Ioya Bigtime, Alcázar, Alcorano, Ares, Potri Flash, Saba Emperor, Imperrito, Don Oliver H, Went The Day Well, Mr Alleva, Unitarian, Vineyard Haven, Troyano Plicck, El Danzarin, Knack, Matterhorn, Essgalaico, Pimpollo (cuarto de milla), Don Lomba, Fidedigno, Blue Dream, Real Salute, Esscabio, Big Chendo, Keep Control, Caos, Alexander of Hales y A Little Warm.