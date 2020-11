Esta semana se define quién viaja a Dubai

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Héctor García



Guillermo Liberman, propietario del stud y haras La Pomme llegó esta semana a Uruguay desde Panamá donde reside junto a su familia. Un fin de semana de ensueño y próximos días de decisiones le espera a Liberman junto al equipo de La Pomme en un año en que obtuvo Ramírez y Nacional, las dos carreras más importante del calendario hípico: “llegué con mi señora y mis tres hijos que viven conmigo en Panamá, estamos cumpliendo la cuarentena, la idea es llevar a mi padre al hipódromo para que vea un poco los caballos, estamos en un 2020 espectacular, el Ramírez por supuesto que ganamos con Ajuste y ahora el Nacional, que justamente no habíamos ganado el año pasado, más sabiendo que los caballos están bien”.



Liberman vio la carrera (Nacional) en Panamá “la vi en mi casa, gritando solo un poco por Moura, por El Patriota, no pensé que iba a rematar tan bien. Vi que se acomodó en los 1400, que en el codo pasó al que tenía adelante y la verdad, me sorprendió ese golpe de velocidad en esos metros, no la tenía esa, cuando ganó llamé a mi padre enseguida (está en Punta del Este) y estaba sin voz, (en la foto se los ve juntos hablando de caballos siempre sonriendo ). La carrera la vi solo, en mi casa sabían que gritaba, pero estaba solo. Estos triunfo hay que disfrutarlos, te recuerdo que son madres nuestras, esto queda en casa. Cuando mandamos las yeguas desde Argentina sabíamos que no mandábamos a las mejores yeguas, no quiero decir que las familias no eran buenas, son buenas. Este servicio de Ecólogo los tenemos por un canje y mira lo bien que está dando”.







“El equipo en Uruguay funciona”



Repasando el año, nos acota “no pensé tener tanto éxito como hemos tenido en este tiempo, ahora cambia, estamos mandando de los mejores animales que tenemos. Probamos que el equipo de La Pomme en Uruguay funciona, la cría con los haras que trabajamos, el equipo con Cintra, Marcelo Lussich, Juan Manuel Burgeño, Enrique Martínez de Hoz. Ahora llegan dos potrancas, una Storm Embrujado y una Roman Ruler y a fin de mes llegan cinco yeguas de primera línea con buenas preñeces y con crías al pie, levantando el nivel. Nuestro equipo de Uruguay se había puesto como meta, desde un principio, más allá de estadísticas o premios, sacar un caballo para correr en el exterior, es lo que queríamos hacer. Me encantaría correr nuevamente el Ramírez, pero creo que es más importante para el turf uruguayo correr afuera y saber que tan buenos son nuestros caballos comparándolos con otros del exterior. Ajuste Fiscal llegó quinto en el Latino de San Isidro, nos gustó, sabemos que puede correr en cualquier lado y veremos si El Patriota sigue evolucionando, pero hay que probar afuera. Es el próximo paso para el turf uruguayo, que un caballo con sigla URU sea protagonista en el exterior. La idea es juntarnos con el equipo, nos reunimos con Cintra esta semana, él vendrá a Punta del Este para conversar con él, con mi padre, con Marcelo, con Juan Manuel y ahí definir. Ya estuvimos mirando el calendario en Dubai, para Ajuste Fiscal hay una carrera el 21 de enero, los premios son menores pero hay que ir, Cintra conoce el medio, yo, si la pandemia me lo permite, viajaré si encuentro la forma de ir”.







“Ahora vienen madres excelentes”



Uruguay es bastión de La Pomme a la fecha “hoy me siento seguro mandando las yeguas a Uruguay, estamos subiendo el nivel, la familia por madre de Ajuste es buena, la familia de El Patriota es mejor al igual que el pedigree, a la abuela la compramos sin verla. Estábamos en un remate en Kentucky y Argentinisima estaba en California con una buena campaña y sangre del haras El Turf. Llegó venida a menos a La Pomme, pero mira los que están dando sus descendientes, Encerada y ahora El Patriota. Ahora, las dos en training que llegan son muy buenas, y como te dije antes, las madres son excelentes”.







“La vara ahora, está afuera”



Le levantó la vara a La Pomme Uruguay luego de ganar Ensayo, Polla, Jockey Club, Ramírez y Nacional “ahora si tienen un plantel muy bueno, es como que me hayan dicho, no hace falta que me mandes lo mejor para lograr el éxito, nosotros acá nos arreglamos. Pero la vara está ahora afuera, poner las iníciales URU en el exterior (más la chaquetilla blanca con marrón), que diga en la cartilla: Ajuste Fiscal (URU). Todo esto tapa el cierre que realizamos en Argentina, lo tapa si, si no estará solo el dolor por haber cerrado en Argentina, se va como cortando una tradición. La gente se renueva en el turf, comprando caballos pero los haras tradicionales están saliendo de órbita. Hoy La Pomme está en Uruguay y en Kentucky, tenemos a La Extraña Dama que tiene una cría hembra de Candy Ride, y preñada por Ghostzapper, ganador de la Breeders Cup Classic en Lone Star Park en 2004 y tenemos tres potrancas que las compramos en las ventas de Keeneland del año pasado. También tenemos un equipo, está Carlos Moore que se encarga de los caballos y entrenamos con Ignacio Correas, hay en training tres ejemplares, una es hija de Candy Ride y otra de Uncle Mo, ya tenemos una para debutar en un par de semanas, a las tres las compramos mirando padre, madre, físico y por las familias”.



“En Uruguay, el caballo está en el escudo”



“La idea es criar en ambos hemisferios, en Argentina haremos algo pero de diferente forma. Creo que en Argentina a mucha gente no le interesa el turf, son altos los aforos para exportar un animal en training, en Uruguay, el caballo hasta aparece en el escudo”.