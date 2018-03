Semana decisiva para el Longines G.P. Latinoamericano

A solo 18 días de la disputa del Longines Gran Premio Latinoamericano a desarrollarse en Maroñas el 11 de marzo se han dado en las últimas horas varios cambios en cuanto a las delegaciones extranjeras participantes en la gran carrera.



Desde Perú, la oficina de comunicaciones del hipódromo de Monterrico confirmó que Golden Leaf no será de la partida en la justa continental y su lugar será ocupado por el primer suplente, Dixie Wave.



También desde la capital incaica confirman que los seis S.P.C. saldrán desde el aeropuerto de Lima el sábado 3 de marzo y pasarán a alojarse en la Villa Hípica Internacional, que será inaugurada para esta ocasión. Serán El Entrerriano, Kodiak Boy, Barbon y Diwie Wave los participantes del Latino mientras que Ikaya y La Nube tomarán parte del clásico Diana, Longines Cup sobre 1600 metros en pista de arena.



Desde lares norteños se anuncia que Marlon -representante del Jockey Club de San Pablo- no viajaría a Montevideo; a su vez, autoridades paulistas se han comunicado con los representantes de Olympic Harvard, ganador de un G3 sobre 2200 en Cidade Jardim y radicado en Maroñas bajo la égida de Luiz Cintra para ver la chance de que el defensor del “Hs. Regina” sea el representante del turf norteño. Mientras que en Maroñas, tanto El Abanderado como Fitzgerald siguen entrenado en pos de hacer valer la localía y tener una excelente carrera. Existe la posibilidad de que Don Carrasco, ganador del pasado Gran Premio Pedro Piñeyrúa, pueda ocupar una gatera en la carrera del 11 de marzo. Los organizadores entablaron contacto con los referentes de la enseña “Hs. Bage do Sul” que están en vías del giro del dinero y a la espera de un trabajo en la distancia del hijo de Alcorano que hará en la mañana de hoy. Los argentinos cruzan el charco el 4 de marzo.



El Latinoamericano se vive dentro y fuera de las pistas



Durante la semana del Longines Gran Premio Latinoamericano habrá diferentes actividades sociales en torno a la gran carrera. El día viernes en la mañana se organizará el desayuno con la prensa en el nuevo mirador (hora 10.00). Frente a la villa internacional los profesionales extranjeros darán notas a la prensa, mientras que en la noche autoridades locales agasajarán a la visita con un cocktail de bienvenida. El sábado al mediodía la prensa extranjera está invitada a un almuerzo al Haras Cuatro Piedras, en tanto que a las 17:00 horas se desarrollará en Maroñas la conferencia de prensa de la gran jornada continental. En horas de la noche, la OSAF realizará una reunión para autoridades locales y extranjeras.