Segundo semestre con grandes expectativas

Los primeros clásicos para los productos nacidos en 2016 continuaron con la tendencia de la bandera local al tope del marcador. A falta de Blossom, la mejor exponente del primer semestre, fueron Flor Real (Asidero), nacida y criada en La Horqueta y Blue Spark (Alexander of Hales) las que dominaron el clásico Producción Nacional, G3 sobre césped quedando en tercer lugar Victoriana (Ecclesiastic), relegando al cuarto lugar a la argentina Flaming Star (Heliostatic).

En el clásico Ensayo fue amplia la superioridad de Ajuste Fiscal (Ioya Bigtime), producto La Concordia para el haras La Pomme, que le tiró 7 cuerpos y medio a otro oriental, Miltitoplp (Escolaso), fue tercero Alto Voltage (Ecclesiastic) que relegó a Filomeno (Subordination) al cuarto lugar del semáforo.

De los siete puestos rentados de los dos marcadores, todos ellos son orientales, incluyendo a La Pomme que tiene a sus representantes en nuestro país y agregando que los colores de Flaming Star son de lares pedrenses.

A todo ello, se le suma que Martín Moreno (Posse), Marcador Puesto (Agnes Gold), Mordoree (Went the Day Well), Nothing Hill LP (Brillant Speed) y Loca Pasión (Posse) fueron ganadores de las condicionales de tres años, en césped y arena. La única extranjera que obtuvo un triunfo el pasado domingo fue la nacida en Argentina, Encerada (Señor Candy).

Si en la estadística de clásicos y especiales los locales llevan 43 victorias frente a 23 de los brasileños y 4 de los vecinos del Plata, podemos decir a esta altura del año que la crianza nacional viene muy bien de cara al segundo semestre, cuando se disputa la tan ansiada Triple Corona.

Vamos bien, aguardamos se mantenga la tendencia y que los triunfos en nuestros hipódromos se lean con sigla URU.