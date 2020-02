Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

C on nueve competencias sabatinas el hipódromo Las Piedras es centro de reunión de fin de semana hípico.

En sexto lugar de la jornada se disputa la segunda gema de la Triple Corona canaria con ocho ejemplares en gateras con destaque para el ganador de la Polla canaria, único con chance de aspirar a ser el triple coronado del limítrofe.

Es Trancaferro el animal a observar al que sus siete rivales pretenden derrotarle sin dejarle chance de llegar al Nacional con chance de emular a Card Day, último triple coronado pedrense. Le saldrá al cruce al defensor del Bagé do Sul Lord Oak, Larravide, Green Grass, El Maki, Hechicero, Wador y Emperor Hulk.



Licencias lazo y Cáceres al margen

Después del Ramírez y en la previa al Longines Gran Premio Latino, Héctor Lazo y familia están de vacaciones por esta semana. Misma fecha para Luis A. Cáceres que salió también de vacaciones, junto a Martín Martínez, ambos con sus familias. El que buscará aprovechar es Moura da Silva.



Cambios Latino y Presidente

En el fin de semana del 14 y 15 de marzo hay enroque de hipódromos. El sábado, el Latino será parte del programa del Jerárquico mientras que el pedrense organiza dominical con Derby incluido. Se estudia adelantar para el 28 de junio el Presidente de la República, con Presidente electo en Maroñas.



Clásico y especial porqué corrieron

Luego de la adjudicación de kilos del Especial Mascagni las huestes del Macuka no se encontraban a fin de correr por los 62.5 a cargar. El tordo respondió con triunfo.

En la mañana de la carrera, Sentimental tuvo un problema con su herrado. A punto de borrar estuvo. Corrió y ganó.