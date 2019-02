La segunda gema en disputa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hipódromo Las Piedras abre sus puertas hoy con una magnífica reunión que tiene como base en Gran Premio Jockey Club, segundo eslabón de la Triple Corona canaria. Ocuparán gateras potrillos nacidos en 2015 de altos kilates, entre ellos, le cabe el destaque al ganador de la Polla, Duro de Matar y al norteño Great Spirit, de muy buena campaña en el Jerárquico.



El defensor de la escuadra “Bosco Rios” viene de llegar cuarto en el Gran Premio José Pedro Ramírez a solo un cuerpo y medio del ganador First Thing dando esperanzas a sus partidarios a falta de cuatro cuadras para la meta. Previamente, el descendiente de Drosselmeyer fue tercero de Cerro Largo en el “Comparación” y tercero de First Thing en el Derby. Tiene, Great Spirit, tabuladas y actuaciones como para ganarse el voto y llevarse la segunda gema de la Triple Corona canaria. En esta ocasión será conducido por Vagner Leal dado que su jockey habitual, Luis Cáceres, se encuentra de vacaciones. Tendrá en Duro de Matar a un muy duro escollo. Es que, el pupilo de Raúl “Pitino” Cardozo se hizo ver, y de muy buena manera, en los tres eslabones de la Triple Corona de Maroñas ocupando cuarto, tercer y quinto lugar en Polla, Jockey Club y Nacional. Disputó el “Ensayo” canario, fue tercero de Bobby Q para luego ganar la Polla de muy buena forma. Es, el del “Tata Martin” mas que enemigo. Otros que son muy bravos son Rey Mastro, Bobby Q y El Prodigo. El ahora pupilo de Preste (Nelson González), si larga con ellos, define, el del “Mustafa” ganó el “Ensayo”, no corrió la “Polla” y viene de ganar un Preferencial, se suma para la definición. Tanto El Prodigo. como Hot Dogs terciarán por la victoria. Largan 17:10





DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Deividi Gaier

En una reunión que tiene muchos candidatos al podio, el norteño se puede lucir en la sabatina.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 1-4-5-7

Carrera 2: 1

Carrera 3: 1



Cierre de sábado:

Doble Final

7ª: 10

8ª: 6-8-11

Cuatrifecta 8ª

6-11/Todos/3-8



Eje de apuestas especiales:

Deslumbrame

Para inicio de la jornada con exóticas y Pick 3.

Lua Azul

Para cierre de reunión en Doble Final y Cuatrifecta.



EL LANCE DE LA REUNIÓN

Donatelio

El día que responda a sus aprestos se viene a 4 cifras