El Santo abre semana con destacado lote

C on 22 productos, mañana lunes el haras El Santo dice presente en el Tattersall de Maroñas con su producción 2017. El establecimiento de cría ubicado en Florida en estos últimos cuatro años ha demostrado mucho poderío en cada generación. En esta oportunidad arriban a la venta descendientes Texas Fever, Teeth of the Dog, Ecclesiastic, A Little Warm, Vettori, Mogador, Essayons con madres hijas de Elusive Quality, Ptionville, Pulpit, Stephen Got Even, Touch Gold, Pionnering, Robin des Pins, Awesome Again, Southern Halo, Cipayo, Crater, Unbridled´s Song, Belong to Me, Touch Gold, Wild Event, Seekers Reward, Dixie Union, Gone West, Holzmeister y Afleet Alex. Llegan hermanos y medios hermanos de calificados animales de pista, Indiana Giant, Ensayo Perfect, Dog Vibrations, Es Fever, Bendito, Sueño Cumplido, Esse Doctor, Algecira FeverKattegat, rillante OK, Maravilla Fever, Moga Victory, Essadrenalina, Pasion de Verte, Bella Fever, Mogagold, Dog Incesante, Dog Valiente, Fardazul, Electronica, Americano One, etc. De la generación 2015, en la estadística por sumas ganadas El Santo se ubica en primer lugar y su padrillo Texas Fever en segundo. Hasta el 28 de abril, El Santo se ubica en segundo lugar con un 21 % de efectividad entre los haras por sumas ganadas. De la actual generación actual se destacan Bella Fever, Es Fever, ganadores estelares. Remata Oribe y financia Primelux.