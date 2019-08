San Miguel Queguay llega al ring

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 24 productos, llega hoy al ring de ventas del Tattersall de Maroñas el haras San Miguel Queguay. Al mediodía se realiza la muestra y a partir de las 19:00 horas comenzará a rematarse un muy buen lote integrado por hijos de British Medium (Inalcanzada, Avistada, La Soprana), Trinniberg, Quatro Mares, (La Marea, Kansas), Pioneering (Esquentada, Oggigiorno), Posse (Martín Moreno, Cap Bon, Loca Pasión), Southern Lawyer (Sethy Law, Programado, Lilly Spencer), Brujo de Olleros (Que Felicidad, Brujo de Oro) y Music Van en destacados vientres maternos.

Llegan hermanos y medios hermanos de Depredador, Complot, Orion, Estrella Blanca, La Marea, Agilizado, Kiwi Kid, Suzuki, etc.

El remate tiene financiación de Primelux, 12 cuotas en dólares y es televisado por el canal de Maroñas y la web de Oribe.



Recuerdos

En el San Miguel Queguay nacieron The Last, Galicio, Gremlins, Glitero, ganadores del Ramírez, los cracks Quiguri, Ormolo, Monacilio, Maradona, Ad Better y, Rincon, Dodu, Milfair, Quiqueño, Topo, Quimia, Estrella Alegre, Fade Amita, etc.