San Isidro, Bob, Ascot, ratings y perlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En San Isidro se vivió una jornada excepcional



Antes de ir a los temas internacionales nos demoramos en la vecina orilla, donde volvieron las carreras los fines de semana, con la particularidad que hasta las 7 de la noche anterior no se sabía si había reunión. Finalmente la hubo, aún sin las apuestas online, escondidas en los pasillos de la Lotería de la Provincia desde hace 17 meses para mantener de rodillas al turf.



Pese a ello, la afición respondió al excelente programa con 70 millones de pesos de recaudación. Ya todos saben de la nueva soberbia demostración de Village King en el Clásico 25 de Mayo, la sorpresa de la ascendente J Be Mallorca (K Be K) en la milla del Clásico Omega y el doblete del joven cuidador Nicolás Martín Ferro en el Clásico Pippermint con Sonny Bill (Portal del Alto) y el “tordillo del pueblo” Strategos (Zensational) en los 1800 del Clásico Forli. Con esos dos clásicos redondeó, además, un triplete de Grupo 2, ya que el miércoles ganó con su pupila Wild Ones (Cima de Triomphe) los 2200 metros del Clásico Partícula.



Estados Unidos de pelea en pelea, a la espera que ganen los buenos



Cuando uno veía el sábado llegar al disco a Mandaloun en Monmouth Park, hasta el relator no sabía si decir o no que estábamos viendo cruzar el disco al ganador del Kentucky Derby de éste año. Y tenía razón, porque el lujoso hijo de Into Mischief, de la más lujosa aún caballeriza Juddmonte, llegó segundo en el Derby, pero el ganador, Medina Spirit, no pasó el análisis de doping por lo que todo indica que Mandaloun heredará el primer podio.



Desde el miércoles siguiente al Derby comenzó una temporada de declaraciones públicas, conferencias de prensa, juicios cruzados, suspensiones informales y formales para el cuidador y un debate que domina todos los medios de prensa de Estados Unidos. En el centro del ring, como siempre, Bob Baffert y su extraordinario abogado, que exprime los reglamentos de carrera y saca de su computadora intimaciones, demandas judiciales y declaraciones públicas al mismo ritmo con el que corría el bueno de Medina Spirit.



Los argumentos originales del abogado eran dos: el 1ro, el escasísimo e irrevelante volumen del hallazgo de la droga en la muestra (los famosos picogramos), argumento éste que produjo la ira de los veterinarios y químicos de Kentucky que le recordaron que la muestra era justamente eso, una pequeñísima muestra en la cual había obviamente picogramos. El segundo argumento, que la droga en cuestión no generaba una ventaja competitiva.



En éstos días arremetió con dos nuevos argumentos. El primero, que hubo una pequeña pérdida en la muestra (que curiosamente le fue informada por el mismo Hipódromo) y que la droga ingresó al organismo del caballo via una pomada y no de una inyección, con lo cual la supuesta violación del Reglamento no existió.



Además de todo ello el colega de Kentucky le inició demanda a la NYRA, que es la organización de los hipódromos de New York, por haberle prohibido a Baffert anotar o siquiera alojar caballos en los mismos. Todo ello con sendos pedidos de medidas cautelares. La cantidad de cuestiones técnicas y de prueba discutidas en una de las audiencias le hizo perder la paciencia al Juez que les requirió a las partes que al menos intentaran ponerse de acuerdo con las medidas del prueba que pidió el abogado de Baffert, y que los abogados de Churchill Downs y la Secretaría de Carreras de Kentucky, consideran fuera de lugar.



La pelea va a seguir durante el verano del hemisferio norte, pero existe cierto consenso que Medina Spirit va a ser descalificado del Derby, Mandaloun será considerado ganador pero Baffert y su abogado seguirán intentando que algún Juez o Cámara les dé la razón en el futuro. El momento no puede ser peor para Baffert porque además de haber unido contra él a practicamente todos los periodistas de turf del mundo, todo esto ocurre cuando las tres carreras de la Triple Corona de éste 2021 y todos los Clásicos clasificatorios para el Derby de Kentucky se corrieron sin lasix por primera vez y sin que hubiera uno solo de los terribles accidentes que auguraban muchos ni que se notara ninguna mengua en el número de anotados en los Clásicos, consolidando un paso importante hacia la adecuación de Estados Unidos a las políticas sobre medicación de practicamente el planeta entero.



Y, finalmente, todo esto ocurre cuando ya hay autoridades nacionales designadas en la nueva Agencia Federal que tendrá super poderes en los temas de doping de Estados Unidos, contándose entre ellos algunos que muestran orgullosos haber desbaratado el doping en el ciclismo (caso Amstrong), basket inter-colegial y otros deportes y que en un mes ya han usado a Baffert como ejemplo de lo mal que esta el tema doping en ese país.



También en Estados Unidos, concretamente en Manmouth Park, New Jersey, las carreras con jockeys que no pueden usar la fusta, luego de un comienzo muy flojo, se desarrollan ahora con recaudaciones en alza, con el porcentaje de favoritos ganadores prácticamente igual que siempre y con la sorpresiva declaración del líder de la estadística en ese Estado, José Ferrer, quien dijo que contrariamente a lo que pensaba antes de empezar el meeting, se ha acostumbrado bien al sistema que solamente le permite usar la fusta en caso de peligro y que el único cambio se nota con algunos caballos mansos y en los metros finales, en los cuales hay que trabajar muy distinto.



Ascot, súper caballos y súper Clásicos



Con la presencia de los mejores caballos en training de Europa y un buen contingente americano, llega el meeting de Ascot, el maravilloso Hipódromo inaugurado en 1711 y que desde 1911 es el “Meeting Real”.



Habrá para ver 19 Clásicos de Grupo, 8 de ellos de Grupo 1, de los cuales 4 son clasificatorios para participar de la Breeder’s Cup de Noviembre en Santa Anita, California.



La tradición del meeting no hace mella en la decisión de Ascot de ser innovador en el tema apuestas y por lo tanto conectará con el Hipódromo de Hong Kong, el que organizará un “pozo global de apuestas” sobre el cual se apostará desde 20 países a ganador, place, exacta, imperfecta y trifecta tal como ocurrió en el meeting de Epsom recientemente.



De aquí a fin de año el turf inglés tendrá 10 días de carreras más en los cuales funcionará dicho pozo global de apuestas, incluyendo el día del King George & Queen Elizabeth y el Champions Day.



Gosden, O’Brien, Bolger, Dettori, Moore y todos los nombres rutilantes de la hípica internacional se darán cita en busca de trofeos, coronación de caballos campeones, futuros padrillos y yeguas madres y decenas de millones de Libras en Premios.



Veremos en acción al mejor caballo del mundo de la actualidad, Palace Pier (Kingman) que buscará en la milla de recta del Queen Anne ratificar que lo es entre los adultos, y en el St. James Palace veremos algunos de los buenos 3 años, entre ellos a Poetic Flare (Dawn Approach), que en dos meses corrió 4 Clásicos en la milla en 4 Hipódromos distintos, incluyendo las Pollas de Inglaterra, Francia e Irlanda, en las que fue 1ro, 6to a dos cuerpos y 2do a media cabeza y con quien Jim Bolger busca una verdadera hazaña.



En el Prince of Wales, sobre 2000 metros para caballos adultos, podremos ver en acción nuevamente a la ganadora de las 1000 Guineas y los Oaks de Epsom y York del 2020, Love (Galileo), enfrentar a Lord North, el hijo de Dubawi ganador en Marzo de la Dubai Turf y el veterano trotamundos Addeybb, hijo de Pivotal que supera los 3 millones de dólares en premios obtenidos, que ha corrido en más de 12 Hipódromos de Europa y que viene de ganar un Clásico de Grupo 1 en Australia sobre 2000 metros. En la Gold Cup disfrutaremos una vez mas de Stradivarius, el alazán hijo de Sea the Stars, ganador de 17 carreras, que reprisó ganando en 3200 metros y que va por su 4ta Gold Cup para así emparejar las 4 Goodwoood Cup que ya tiene.





Las Perlas de Joe



- Otro hijo de Candy Ride, de nombre Eagle, con madre por Mineshift, comenzó con éxito su carrera como padrillo.



El alazán ganador de 7 carreras, con figuraciones en 20 de sus 24 presentaciones y algo más que 750 mil dólares en premios, produjo su primer ganador, Eagle Express, Lone Star Park.







- Gun Runner, el super crack hijo de Candy Ride, continúa liderando la estadística de ventas de productos hijos de padrillos de primera generación, con 12 productos vendidos con un promedio de 330 mil dólares y una media de 117 mil dólares.







- Once súper caballos obtuvieron ratings de 121 y más en la última edición de los Longines International Ratings. Comanda el lote Palace Pier con 125 (del que hablamos más arriba), sumando 3 para Inglaterra con Domestic Spending y Pyledriver. Irlanda tiene 2 (Mishriff y Addeybb) igual que Australia (Nature Strip y Eduardo) y Estados Unidos (Mystic Guide y Essential Quality). Japón tiene 1 (Gran Alegría).







- Hablando de ratings y de Ascot, Frankel sigue liderando los números históricos que miden la performance de los caballos (Timeform Rating) con sus 147 obtenidos en el Queen Anne Stakes de 2012. Lo siguen Dubai Millennium (137) Manduro (135) y Fantastic Light (134).



- El interminable AP Indy (Seattle Slew) lidera entre abuelos maternos en USA por sobre Street Cry (Machiavellian), Giant’s Causeway (Storm Cat), Distorted Humor (Forty Niner) y Storm Cat (Storm Bird).







- Las ventas de productos 2 años en training en USA continúan muy fuerte. La venta de OBS Ocala reportó operaciones por 15 millones de dólares superando su record anterior.



- La muerte del padrillo Portal del Alto es una pérdida para el elevage argentino y un duro golpe a los hermanos Villamil, nietos e hijos de Luis y Luisito Villamil.



Los jóvenes hermanos continúan con la misma pasión criando buenos caballos de carrera y deseamos que muy pronto tengan entre manos otro padrillo igual o mejor que Portal del Alto.